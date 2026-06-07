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Університет замість футболу: французький футболіст пішов навчатися через пропуск Чемпіонату світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Університет замість футболу: французький футболіст пішов навчатися через пропуск Чемпіонату світу
Один з найбільших талантів французького футболу не виступить на світовій першості через ненайкращий сезон
фото: Фейсбук футболіста

Едуардо Камавінга вирішив дарма не витрачати час у вимушеній відпустці 

Півзахисник мадридського «Реала» Едуардо Камавінга знайшов нестандартний спосіб провести відпустку після того, як головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам не включив його до фінальної заявки національної команди на Чемпіонат світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі футболіста.

Повернення до аудиторій університету

Замість футбольних тренувань 23-річний француз вирушив до США, де пройшов короткий курс навчання у престижній Гарвардській бізнес-школі. Зірковий спортсмен опановував програму, присвячену бізнесу в індустрії розваг, медіа та спорту. У своїх соціальних мережах футболіст опублікував серію світлин із кампусу Гарварда та показав отриманий сертифікат про успішне закінчення курсу.

Він зазначив: «Кілька днів навчання, слухання та зростання. Вдячний за цей досвід Гарвардській бізнес-школі». Його публікацію активно підтримали колеги по футбольному цеху, зокрема партнер по мадридському клубу Вінісіус Жуніор.

Чому Камавінга пропустить Чемпіонат світу?

На попередньому Чемпіонаті світу 2022 року в Катарі Камавінга був важливою частиною команди й відіграв 49 хвилин у фінальному матчі проти Аргентини, вийшовши на заміну. Свій останній матч у футболці збірної він провів у березні цього року в товариській грі проти Колумбії.

Пояснюючи рішення залишити півзахисника поза заявкою з 26 гравців, Дідьє Дешам зазначив, що головною причиною став складний і хаотичний сезон у мадридському клубі, де гравець пропустив частину матчів через травми і часто залишався на лаві запасних. Тренер також додав, що чудово розуміє розчарування та злість гравця, але наразі конкуренція в півзахисті Франції є занадто високою. 

Іронія ситуації полягає в географічній близькості гравця до своїх партнерів по національній команді. У той час як збірна Франції прибула до своєї тренувальної бази в штаті Массачусетс на базі Університету Бентлі в Уолтемі для безпосередньої підготовки до мундіалю, Камавінга навчався всього за п'ять миль від них – у передмісті Бостона, Кембриджі.

Нагадаємо, що зірковий колумбійський футболіст проігнорував доньку президента країни

Теги: чемпіонат світу Дідьє Дешам Едуардо Камавінґа навчання

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