Вагітна Ольга Харлан замилувала мережу новими фото

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Ольга Харлан висловилася про свою першу вагітність

Українську фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка чекає на первістка, поділилася новими фото. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис в Іnstagram.

Вагітна Ольга Харлан поділилася чорно-білими кадрами з фотосесії. На фото фехтувальниця показала округлий животик та позувала перед камерою у джинсах та білій сорочці.

Також олімпійська чемпіонка на одному з фото приклала до живота в’язані пінетки. З'ясувалося, це подарунок від її мами для онуки: «Ці крихітні пінетки зв’язала моя мама Ірина Харлан. Милота ж, дякую, мамуся». На ці слова відреагувала сама Ірина Харлан. «Будь ласочка, мої любі!» – написала вона.

Вагітна Ольга Харлан поділилася новими фото фото: Іnstagram/olgakharlan

Також у дописі Ольга Харлан поділилася своїми враженнями від вагітності. «Я так тішуся цим маленьким речам. І досі не віриться, що я проходжу цей особливий шлях», – написала спортсменка.

Ольга Харлдан показала подарунок від своєї мами фото: Іnstagram/olgakharlan

Під дописом користувачі залишили свої реакції від фотосесії Ольги Харлан. Серед коментарів були побажання та комплементи майбутній мамі.

«Ти прекрасна. Здоровʼя і щастя вам».

«Олю, Вам так пасує вагітність. Тільки найкращі побажання вашій сімʼї!»

фото: скриншот Іnstagram

«Така красива».

«Неймовірна».

фото: скриншот Іnstagram

«Супер».

«Прекрасний період вашого життя».

фото: скриншот Іnstagram

Як розповідав «Главком», вагітна олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан повідомила стать свого первістка. Спортсменка поділилася у своєму блозі в Іnstagram сімейною фотосесією, у якій вона зі своїм чоловіком розкрила стать їхньої дитини.