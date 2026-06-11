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«Санта-Барбара» відпочиває. Лідер «Шахтаря» розійшовся з вагітною дівчиною після гендер-паті

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Санта-Барбара» відпочиває. Лідер «Шахтаря» розійшовся з вагітною дівчиною після гендер-паті
Пара не протрималася разом і року
фото: соціальні мережі Бруни Ротти

Життя Кауана Еліаса кардинально змінилося за 72 години 

Бразильський нападник донецького «Шахтаря» Кауан Еліас та його дівчина, 27-річна бразильська модель та інфлюенсерка Бруна Ротта, шокували підписників стрімким розривом стосунків. Про це повідомляє «Главком».

Від гендер-паті – до розриву

Ще кілька днів тому пара, яка перебувала у стосунках з кінця 2025 року, ділилася романтичними кадрами з розкішного гендер-паті на березі океану, де вони разом розрізали торт із рожевою начинкою, дізналися, що чекають на доньку. Вони навіть оголосили її майбутнє ім’я – Хелена. Проте вже за добу сімейна ідилія повністю зруйнувалася.

Бруна Ротта вирішила пояснити ситуацію, опублікувавши емоційне звернення у своїх Instagram-Stories португальською мовою: 

«За останні два дні багато чого було сказано про мене і про дуже делікатний момент, який я зараз переживаю. Існує велика різниця між тим, щоб стежити за історією в інтернеті, та тим, щоб проживати її біль у реальному житті. Через кілька годин після того, як я святкувала новину про те, що ось-ось народиться Хелена, я зіткнулася з обставинами, з якими жодна вагітна жінка не хотіла б мати справу»

Що стало причиною розриву?

В інтерв'ю бразильським медіа Ротта відверто назвала причиною розриву численні докази невірності з боку гравця «Шахтаря». За її словами, Еліас розважався на таємній вечірці напередодні свята, а одразу після спільного оголошення статі дитини продовжував фліртувати з іншими дівчатами та запрошувати їх на зустрічі.

Поки сам Кауан Еліас утримується від офіційних коментарів, підписники помітили, що з його акаунту вже повністю зникли всі спільні фотографії з колишньою коханою, включно зі знімками з нещодавнього свята. Натомість бразильська модель вирішила лишити знімки зі своїм екскоханим. 

Нагадаємо, що сенсаційний бомбардир «Динамо» одружився посеред сезону

Теги: модель ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ розлучення

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