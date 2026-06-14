Качка чи гуска? На Чемпіонаті світу завірусився незвичний вболівальник

Птах «підтримував» господарів світової першості

Після впевненої перемоги збірної Мексики у матчі-відкритті проти Південної Африки (2:0) вулиці столиці заповнили святкуючі натовпи фанатів, де всю увагу на собі зібрав особливий фанат мексиканської команди. Про це повідомляє «Главком».

Живий талісман для «Ель три»

Справжній фурор серед місцевих жителів та туристів викликав незвичайний уболівальник – домашній птах, якого дбайливі господарі одягнули в мініатюрну офіційну зелену джерсі національної збірної Мексики. Фотографії та відеоролики з пернатим фанатом, який поважно походжав мегаполісом серед галасливих уболівальників, миттєво розлетілися соціальними мережами та викликали шквал емоцій у всьому світі.

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Поки підопічні Хав'єра Агірре готуються до наступних тактичних битв на груповому етапі, ця качка вже завоювала серця інтернет-користувачів. Перехожі масово вишикуються в черги, аби зробити селфі з незвичним птахом, а мексиканські фанати вже встигли проголосити качку офіційним талісманом і символом мексиканської пристрасті на цьому домашньому мундіалі. Вболівальники жартують, що з такою палкою підтримкою з боку місцевої фауни збірна Мексики просто зобов'язана проходити у плейоф якомога далі.

Качка чи гуска?

Разом із вірусною популярністю в інтернеті спалахнула бурхлива дискусія. Користувачі мережі почали палко сперечатися щодо виду нової футбольної зірки. Частина медіа та коментаторів спочатку назвали птаха гускою. Проте якщо вглянутися у відео, то можна побачити, що це все ж таки качка, адже вона має характерний широкий і плаский дзьоб, а її шия не є такою довгою, як у гусок.

Нагадаємо, що напередодні «Главком» розповів, як на Гаїті вболіватимуть за свою збірну на Чемпіонаті світу.