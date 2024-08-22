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«Найголовніша вболівальниця». Гравець збірної України показав миле фото з донькою

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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«Найголовніша вболівальниця». Гравець збірної України показав миле фото з донькою
Георгій Судаков з донькою Міланою
фото: instagram/sudakov_11

Емоції дівчинки, яка щиро вболіває за тата, не можуть залити нікого байдужим

Півзахисник донецького «Шахтаря» Георгій Судаков поділився у соцмережах милими фото, як його сім'я підтримує його під час матчу чемпіонату України проти «Лівого берегу».

На матч 3 туру української Прем'єр-ліги прийшла його дружина Ліза з донькою Міланою.

Емоції дівчинки, яка щиро вболіває за тата, не можуть залити нікого байдужим.

«Найголовніша вболівальниця» та «Татова підтримка» – підписав фото Судаков.

«Найголовніша вболівальниця». Гравець збірної України показав миле фото з донькою фото 1
фото: instagram/sudakov_11
«Найголовніша вболівальниця». Гравець збірної України показав миле фото з донькою фото 2
фото: instagram/sudakov_11
«Найголовніша вболівальниця». Гравець збірної України показав миле фото з донькою фото 3
фото: instagram/sudakov_11

Нагадаємо, цього літа ходили чутки, що лідером донецького «Шахтаря» 21-річним півзахисником Георгієм Судаковим цікавиться низка іменитих європейських футбольних клубів. Серед них є і лондонський «Арсенал» – один з лідерів англійського футболу.

Також за інформацією інсайдера ресурсу ESPN Екрема Конура, до українця й надалі продовжують виявляти інтерес італійські гранди – «Ювентус» та «Наполі». Обидва клуби були основними претендентами на трансфер Судакова ще минулої зими.

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Теги: Георгій Судаков діти ФК «Шахтар»

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