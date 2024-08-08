Головна Країна Культура
search button user button menu button

Театр «Золоті Ворота» покаже виставу про підлітків, депортованих у Росію

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Театр «Золоті Ворота» покаже виставу про підлітків, депортованих у Росію
За сюжетом, троє підлітків з Херсонщини опиняються в дитячому таборі в окупованому Криму
фото: театр «Золоті Ворота»

Жанр вистави – трагічна комедія для дорослих про дітей

Київський академічний театр «Золоті Ворота» відкриє новий сезон виставою про дітей з Півдня України, яких з початку повномасштабного вторгнення масово депортувала країна-терористка Росія. Прем'єра вистави «Я повернуся» режисерки Анни Турло за однойменною п'єсою драматургині Оксани Гриценко відбудеться 23 і 24 серпня. Вистава буде зреалізована завдяки гранту Українського культурного фонду.

За сюжетом, троє підлітків з Херсонщини опиняються в дитячому таборі в окупованому Криму.

Там вони пробують осмислити, що насправді відбувається, намагаються опиратись ницій проросійській пропаганді і при цьому – продовжують проживати своє підліткове життя з характерним для цього віку проблемами, почуттями та раптовим дорослішанням.

«Працюючи над п’єсою, я брала інтерв’ю у підлітків із Херсону, які були в кримських таборах і потім змогли повернутися в Україну. Я дізналася у них не лише про факти, а й про кольори, запахи Криму, про мову, якою вони спілкувалися, про жарти, про дружбу, про булінг, про страх, про сум за мамою і бажання повернутися додому. Ці деталі були дуже цінними, бо допомагали мені відтворити атмосферу тих місць, а також побудувати характери героїв», – розповідає драматургиня Оксана Гриценко.

Прем'єра вистави «Я повернуся» режисерки Анни Турло за однойменною п'єсою драматургині Оксани Гриценко відбудеться 23 і 24 серпня
Прем'єра вистави «Я повернуся» режисерки Анни Турло за однойменною п'єсою драматургині Оксани Гриценко відбудеться 23 і 24 серпня
фото: театр «Золоті Ворота»

Жанр вистави – трагічна комедія для дорослих про дітей.

«На серйозну тему будемо говорити в неочікуваному, на перший погляд, форматі. Герої будуть проживати пригоди, бачити «страшними» речі, які видались би кумедними дорослим, і навпаки – по-дитячому осмислювати ті події, які є справді страшними. Діти, які не за своєю волею опиняються в «піонерському таборі», все одно залишаються дітьми – кидають виклик усьому світу,протистоять дорослим, вчаться підтримувати одне одного і вірять в щасливий кінець. Дуже ціную в тексті Оксани Гриценко саме цю реалістичну щиру «дитячість», – розповідає режисерка Анна Турло.

Пригадує, що з текстом п'єси познайомилась під час резиденції в Чехії. Тоді організувала читку «Я повернусь» для чеського глядача. За словами режисерки, читка мала сильний вплив на європейців.

«Українському глядачу, перш за все, хочемо розказати історію про опір обставинам, надію та єдність», – коментує режисерка.

«Діти, які не за своєю волею опиняються в «піонерському таборі», все одно залишаються дітьми – кидають виклик усьому світу,протистоять дорослим, вчаться підтримувати одне одного і вірять в щасливий кінець»
«Діти, які не за своєю волею опиняються в «піонерському таборі», все одно залишаються дітьми – кидають виклик усьому світу,протистоять дорослим, вчаться підтримувати одне одного і вірять в щасливий кінець»
фото: театр «Золоті Ворота»

В рамках гранту УКФ покази вистави відбудуться також у Празі, а відеоверсію «Я повернуся» транслюватимуть в Україні та за кордоном.

Ролі виконають: Анастасія Бабій, Катерина (Вишня) Вишнева, Наталя Телли та запрошений актор Роман Кучерявенко.

Режисерка Анна Турло українська режисерка, культурна діячка. Вистава «Я повернуся» стане третьою на сцені театру «Золоті Ворота»: 2020 Анна Турло поставила «Таргани» за п'єсою Януша Гловацького, а 2023 – «Крихітка Цахес» Марини Смілянець за мотивами повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». З травня 2022 року координує проект «Imagine UA» у Міських театрах Праги та ставить вистави на сценах чеських театрів. Празькі прем’єри: травень 2023 – «Троянки», вистава створена у співпраці з чеським драматургом Давидом Коштяком та номінована на премію Марка Рейвенгіла, листопад 2023 – «Кафе 1933», документальна вистава про Голодомор 1932-1933 років, грудень 2024 – «Мікве», вистава за п’єсою ізраїльської авторки Гадар Галрон.

Авторка п’єси Оксана Гриценко українська драматургиня, сценаристка, журналістка. Співзасновниця Театру Драматургів. Народилася на півдні Херсонщини у 1981 році. Закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальностями політологія та журналістика. П’єси пише з 2019. П’єса «Дон Жуан із Жашкова» стала основою для сценарію фільму з однойменною назвою. П’єса «Молочайник» перемогла в драматургічному конкурсі Липневий мед у 2023 році. Продовжує працювати журналісткою, часто їздить в зону бойових дій. «Я повернуся» створила на основі свідчень мешканців Півдня Херсонщини, частина якої досі окупована країною-терористкою Росією.

Теги: діти театр депортація вистава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні у Києві день жалоби у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти
Атака на Київ 8 липня: загинуло 27 людей, серед них діти (оновлено)
9 липня, 07:59
Баташова отримала від Міжнародного союзу сучасного п’ятиборства нейтральний статус і була допущена до чемпіонату світу з п’ятиборства
Спортсменка з РФ взяла участь в заході організації, яка займається викраденням українських дітей
10 липня, 10:59
У березні 2023 року Кувирталов їздив на війну в Україну для «духовного наставництва» окупантів
Суд визнав винним у педофілії російського попа, який їздив на війну проти України
18 липня, 13:46
Дуров планує викласти свою ДНК у відкритий доступ, щоб його біологічним дітям було легше знайти одне одного
Дуров заявив, що має понад 100 дітей по всьому світу
30 липня, 10:33
Анджеліна Джолі із сином Паксом
Син Джолі та Бреда Пітта потрапив у ДТП
30 липня, 15:21
До кінця 2024 року «Укрзалізниця» планує запустити ще сім дитячих вагонів
«Укрзалізниця» запускає перший дитячий вагон
2 серпня, 11:04
Кабайло брав участь у заході на підтримку війни
Підтримував війну. Міністр спорту Нижегородської області РФ потрапив у базу «Миротворця»
2 серпня, 09:51
Унаслідок аварії травмувалися 62-річний чоловік і семеро дітей
На Хмельниччині автобус із дітьми потрапив у ДТП
6 серпня, 13:30
Купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку
«Укрзалізниця» запустила перший дитячий вагон: які його особливості (фото)
Сьогодні, 15:28

Культура

Театр «Золоті Ворота» покаже виставу про підлітків, депортованих у Росію
Театр «Золоті Ворота» покаже виставу про підлітків, депортованих у Росію
Херсонський музей знайшов ще одну картину, яку вкрали окупанти
Херсонський музей знайшов ще одну картину, яку вкрали окупанти
Замість кепки – «Кобзар»: історія перетворення пам'ятника Леніну на Житомирщині (фото)
Замість кепки – «Кобзар»: історія перетворення пам'ятника Леніну на Житомирщині (фото)
Мінкульт поповнив Нацперелік елементів нематеріальної культурної спадщини: що додали
Мінкульт поповнив Нацперелік елементів нематеріальної культурної спадщини: що додали
У Рівному покажуть виставу від Третьої окремої штурмової бригади
У Рівному покажуть виставу від Третьої окремої штурмової бригади
Пішов із життя український кінорежисер Олег Фіалко
Пішов із життя український кінорежисер Олег Фіалко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
28K
Як закінчиться війна Росії проти України? Прогноз від американського історика
25K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
21K
Бої у Курську: Росія накинулася на Британію
12K
«Полтавський танк». Хижняк здобув для України третє золото Олімпіади у Парижі
9675
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
Сьогодні, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
Сьогодні, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Сьогодні, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
Сьогодні, 05:05
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці
Вчора, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
Вчора, 17:26

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua