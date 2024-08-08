Театр «Золоті Ворота» покаже виставу про підлітків, депортованих у Росію

За сюжетом, троє підлітків з Херсонщини опиняються в дитячому таборі в окупованому Криму

Жанр вистави – трагічна комедія для дорослих про дітей

Київський академічний театр «Золоті Ворота» відкриє новий сезон виставою про дітей з Півдня України, яких з початку повномасштабного вторгнення масово депортувала країна-терористка Росія. Прем'єра вистави «Я повернуся» режисерки Анни Турло за однойменною п'єсою драматургині Оксани Гриценко відбудеться 23 і 24 серпня. Вистава буде зреалізована завдяки гранту Українського культурного фонду.

За сюжетом, троє підлітків з Херсонщини опиняються в дитячому таборі в окупованому Криму.

Там вони пробують осмислити, що насправді відбувається, намагаються опиратись ницій проросійській пропаганді і при цьому – продовжують проживати своє підліткове життя з характерним для цього віку проблемами, почуттями та раптовим дорослішанням.

«Працюючи над п’єсою, я брала інтерв’ю у підлітків із Херсону, які були в кримських таборах і потім змогли повернутися в Україну. Я дізналася у них не лише про факти, а й про кольори, запахи Криму, про мову, якою вони спілкувалися, про жарти, про дружбу, про булінг, про страх, про сум за мамою і бажання повернутися додому. Ці деталі були дуже цінними, бо допомагали мені відтворити атмосферу тих місць, а також побудувати характери героїв», – розповідає драматургиня Оксана Гриценко.

Прем'єра вистави «Я повернуся» режисерки Анни Турло за однойменною п'єсою драматургині Оксани Гриценко відбудеться 23 і 24 серпня фото: театр «Золоті Ворота»

Жанр вистави – трагічна комедія для дорослих про дітей.

«На серйозну тему будемо говорити в неочікуваному, на перший погляд, форматі. Герої будуть проживати пригоди, бачити «страшними» речі, які видались би кумедними дорослим, і навпаки – по-дитячому осмислювати ті події, які є справді страшними. Діти, які не за своєю волею опиняються в «піонерському таборі», все одно залишаються дітьми – кидають виклик усьому світу,протистоять дорослим, вчаться підтримувати одне одного і вірять в щасливий кінець. Дуже ціную в тексті Оксани Гриценко саме цю реалістичну щиру «дитячість», – розповідає режисерка Анна Турло.

Пригадує, що з текстом п'єси познайомилась під час резиденції в Чехії. Тоді організувала читку «Я повернусь» для чеського глядача. За словами режисерки, читка мала сильний вплив на європейців.

«Українському глядачу, перш за все, хочемо розказати історію про опір обставинам, надію та єдність», – коментує режисерка.

«Діти, які не за своєю волею опиняються в «піонерському таборі», все одно залишаються дітьми – кидають виклик усьому світу,протистоять дорослим, вчаться підтримувати одне одного і вірять в щасливий кінець» фото: театр «Золоті Ворота»

В рамках гранту УКФ покази вистави відбудуться також у Празі, а відеоверсію «Я повернуся» транслюватимуть в Україні та за кордоном.

Ролі виконають: Анастасія Бабій, Катерина (Вишня) Вишнева, Наталя Телли та запрошений актор Роман Кучерявенко.