«Укрзалізниця» запускає перший дитячий вагон

До кінця 2024 року «Укрзалізниця» планує запустити ще сім дитячих вагонів

Вагон, який курсуватиме у складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня з 8 серпня

«Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на дитячий вагон, спроєктований у партнерстві з ЮНІСЕФ. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, стартували продажі квитків на перший в історії «Укрзалізниці» дитячий купейний вагон, який курсуватиме у складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня з 8 серпня. Вагон оснащений таким чином, щоб найменшим пасажирам та їхнім батькам було комфортно, безпечно та цікаво в дорозі.

Зокрема, голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко каже, що до кінця року планують запустити ще сім таких вагонів.

Київський електровагоноремонтний завод модернізував вагон близько пів року. Він отримав низку сучасних рішень, які зроблять подорож батьків із дітьми більш комфортною: від дитячих манежів до сповивальних столиків у вбиральні.

Квитки на дитячий вагон доступні для придбання виключно через мобільний застосунок «Укрзалізниці». Зокрема, діти до п'яти років включно подорожують поїздами «Укрзалізниці» безкоштовно і не потребують окремого квитка.

«Вартість квитка – аналогічна вартості купейних квитків аналогічного ж класу в тому ж по: вагон має маркування «Дитячий» у застосунку, щоб батьки, які подорожують з маленькими дітьми, могли обрати поїздку саме в цьому вагоні», – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що «Укрзалізниця» вирішила тримати інтригу до 8 серпня та не показала, який вигляд має новий дитячий вагон.

Нагадаємо, з 1 серпня 2024 року продаж квитків на низку міжнародних рейсів здійснюватиметься виключно з верифікацією через «Дія.Підпис».

Як повідомлялося, керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Перцовський порадив пасажирам, які сподіваються придбати квитки у піковий сезон, перш за все завантажити офіційний застосунок компанії, планувати свою подорож заздалегідь та за необхідності скористатися сервісом моніторингу, щоб система сама придбала квиток, щойно він з’явиться в продажу.

До слова, «Укрзалізниця» змінила час відкриття онлайн-продажів квитків на міжнародні поїзди задля стабілізації перевантаженого застосунку.