Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
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Ізабель Гулар зводить з розуму своїми довгими ногами та красою
Воротар збірної Німеччини Кевін Трапп, який на правах оренди грає за «Айнтрахт» (Франкфурт), отримав оригінальний подарунок від свого друга.
Траппу зробили щитки з найбільш пам'ятними моментами нинішнього року.
На одному з них він у футболці «ПСЖ» святкує завоювання чемпіонського титулу, а на іншому – фото воротаря з нареченою.
Цією дівчиною є бразильська красуня Ізабель Гулар, з якою футболіст зустрічається з 2016 року.
Як інформує isport.ua, цього літа Кевін зробив пропозицію Ізабель.
Дивіться фото обраниці Траппа:
Усі фото з Instagram Ізабель Гулар
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