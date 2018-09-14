Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ізабель Гулар зводить з розуму своїми довгими ногами та красою

Воротар збірної Німеччини Кевін Трапп, який на правах оренди грає за «Айнтрахт» (Франкфурт), отримав оригінальний подарунок від свого друга.

Траппу зробили щитки з найбільш пам'ятними моментами нинішнього року.

На одному з них він у футболці «ПСЖ» святкує завоювання чемпіонського титулу, а на іншому – фото воротаря з нареченою.

Цією дівчиною є бразильська красуня Ізабель Гулар, з якою футболіст зустрічається з 2016 року.

Як інформує isport.ua, цього літа Кевін зробив пропозицію Ізабель.

Дивіться фото обраниці Траппа:

Читайте також: Французький футболіст Рамі зробив пропозицію Памелі Андерсон. Модель відмовила і пішла від нього.