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    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа

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    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа

    Ізабель Гулар зводить з розуму своїми довгими ногами та красою

    Воротар збірної Німеччини Кевін Трапп, який на правах оренди грає за «Айнтрахт» (Франкфурт), отримав оригінальний подарунок від свого друга.

    Траппу зробили щитки з найбільш пам'ятними моментами нинішнього року.

    На одному з них він у футболці «ПСЖ» святкує завоювання чемпіонського титулу, а на іншому – фото воротаря з нареченою.

    Цією дівчиною є бразильська красуня Ізабель Гулар, з якою футболіст зустрічається з 2016 року.

    Як інформує isport.ua, цього літа Кевін зробив пропозицію Ізабель.

    Дивіться фото обраниці Траппа:

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    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Німецький воротар грає у щитках із зображенням нареченої. Спокусливі фото обраниці Траппа
    Усі фото з Instagram Ізабель Гулар

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