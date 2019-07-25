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    Скотч. Спорт

    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак

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    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак

    Пейдж Спіранак - ймовірно, найпривабливіший гравець в гольф

    Її професійна спортивна кар'єра почалася два роки тому, коли Пейдж запросили до участі в престижному турнірі Dubai Ladies Masters в ОАЕ.

    24-річна гольфістка стала однією з перших моделей Sports Illustrated в 2018 році.

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    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак
    Обережно, занадто гаряче. Екстремальні фото гольфістки Пейдж Спіранак

    Ніхто не очікував, що привабливість Пейдж в результаті перетвориться для неї в жах.

    Після отримання спонсорського запрошення на турнір дівчина піддалася нападкам в мережі і навіть отримувала дзвінки з погрозами вбивства. Нападники звинувачували Пейдж у виставлянні свого тіла напоказ і зайвій сексуалізації гольфу.

    Спортсменка була доведена до відчаю. Під час участі в турнірі Ladies European Tour вона навіть боялася виходити зі своєї кімнати: «Я просто сиділа у ванній, втупившись в стіну. Я не хочу знову переживати цей біль, це почуття безпорадності. Бути наляканою і самотньою...»

    Проте, Пейдж не здалася і вирішила боротися з подібними випадками кібербулінгу, ставши представником організації Cyberspace: «Люди всіх верств суспільства піддаються кібер-знущанням щодня, і це не нормально! Ми підтримуємо жертв, а не просто видаляємо їхні акаунти в соціальних мережах або пропонуємо ігнорувати ненависть. Прийшов час змінити ситуацію, тому я присвятила значну частину свого часу тому, щоб допомагати іншим.»

    Варто зазначити, що спортивний комітет звернув на увагу на цю ситуацію і, щоб уникнути загострення, ввів суворий дрес-код на жіночих змаганняхз гольфу.

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