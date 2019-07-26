  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен

    • Розсилка
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен

    Прихильники дівчини вважають, що саме вона є найкрасивішою спортсменкою сучасного велоспорту

    21-річна велосипедистка з Голландії Пак Мунен вибрала спорт і вже досягла певних успіхів

    Однак, з такими зовнішніми даними дівчина могла стати моделлю і зніматися для глянцевих журналів.

    Читайте також

    1 з 35
    на весь екран згорнути
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
    Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен

    Адже красуня більше схожа саме на модель ніж на спортсменку, про що їй часто пишуть в коментарях під знімками в соціальних мережах.

    Читайте також
    велоспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ