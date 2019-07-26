Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен
Прихильники дівчини вважають, що саме вона є найкрасивішою спортсменкою сучасного велоспорту21-річна велосипедистка з Голландії Пак Мунен вибрала спорт і вже досягла певних успіхів
Однак, з такими зовнішніми даними дівчина могла стати моделлю і зніматися для глянцевих журналів.
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Адже красуня більше схожа саме на модель ніж на спортсменку, про що їй часто пишуть в коментарях під знімками в соціальних мережах.