Велосипедистка з модельною зовнішністю. Запаморочливі фото чарівної Пак Мунен



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Прихильники дівчини вважають, що саме вона є найкрасивішою спортсменкою сучасного велоспорту

21-річна велосипедистка з Голландії Пак Мунен вибрала спорт і вже досягла певних успіхів

Однак, з такими зовнішніми даними дівчина могла стати моделлю і зніматися для глянцевих журналів.

Адже красуня більше схожа саме на модель ніж на спортсменку, про що їй часто пишуть в коментарях під знімками в соціальних мережах.