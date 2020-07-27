Ярмоленко забив, можливо, прощальний гол за «Вест Гем Юнайтед» (відео)



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Результативний удар Андрія Ярмоленка Світлина - ФК «Вест Гем Юнайтед»

У чемпіонаті-2019/2020 на рахунку українця п’ять м’ячів

Андрій Ярмоленко забив свій, можливо, останній м'яч у складі лондонського «Вест Гем Юнайтед».

На 85-й хвилині зустрічі проти бірмінґемської «Астон Вілли» українець дальнім ударом з лівої з допомогою рикошету допоміг «молотобійцям» відігратися, встановивши остаточний підсумок гри – 1:1.

Як відомо, перед матчем тренер «Вест Гема» Девід Мойєс сказав, що в наступному сезоні на Ярмоленка не розраховує.

У 23-х матчах Прем'єр-ліги-2019/2020 Андрій забив п’ять м'ячів.

«Вест Гем» з 39-ма очками в активі фінішував 16-м.

Чемпіоном Англії став «Ліверпуль».