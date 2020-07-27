  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ярмоленко забив, можливо, прощальний гол за «Вест Гем Юнайтед» (відео)

    • Розсилка
    Результативний удар Андрія Ярмоленка - Ярмоленко забив, можливо, прощальний гол за «Вест Гем Юнайтед» (відео)
    Результативний удар Андрія Ярмоленка
    Світлина - ФК «Вест Гем Юнайтед»

    У чемпіонаті-2019/2020 на рахунку українця п’ять м’ячів

    Андрій Ярмоленко забив свій, можливо, останній м'яч у складі лондонського «Вест Гем Юнайтед».

    На 85-й хвилині зустрічі проти бірмінґемської «Астон Вілли» українець дальнім ударом з лівої з допомогою рикошету допоміг «молотобійцям» відігратися, встановивши остаточний підсумок гри – 1:1.

    Як відомо, перед матчем тренер «Вест Гема» Девід Мойєс сказав, що в наступному сезоні на Ярмоленка не розраховує.

    У 23-х матчах Прем'єр-ліги-2019/2020 Андрій забив п’ять м'ячів.

    «Вест Гем» з 39-ма очками в активі фінішував 16-м.

    Чемпіоном Англії став «Ліверпуль».

     Читайте також: Дубль юного норвежця приніс «Боруссії» перемогу над «ПСЖ» у Лізі чемпіонів (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко Прем’єр-ліга ФК «Вест Гем Юнайтед» ФК «Астон Вілла» Девід Мойєс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ