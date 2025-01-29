ЗСУ просунулися в Торецьку і поблизу Покровська – карти ISW

Російські війська мають успіх на кількох напрямках

Українські сили просунулися в Торецьку і поблизу Покровська, а російські – в районі Торецька, Покровська, Курахового, Великої Новосілки та на заході Запорізької області. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

28 січня російські війська продовжили наступальні операції в межах українського виступу в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Українська бригада, що діє в Курській області, 28 січня опублікувала кадри, на яких видно, як українські безпілотники відбивають взвод російської механізованої атаки в невизначеному районі Курської області. Російське МО стверджувало, що підрозділи російської 83-ї повітряно-десантної (ВДВ) бригади просувалися вздовж річки Снагост і брали участь у захопленні Миколаєво-Дар’їно (на захід від Суджі). Російські мілблогери також стверджували, що російські війська просунулися на північ від Гуєво (на південь від Суджі) і біля Свердлікова (на захід від Суджі). Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. Російські мілблогери стверджували, що російські війська атакували на північний захід від Суджі в районі Вікторівки, Нікольського, Нової Сорочини та Старої Сорочини, а також на південь від Суджі в районі Куриловки. Російські джерела стверджували, що нещодавно російські сили відбили атаку української піхоти поблизу Нікольського.

Повідомляється, що північнокорейське угруповання сил в Курській області продовжує зазнавати значних втрат в живій силі і може тимчасово вийти з бойових дій. Керівник українського Центру протидії дезінформації лейтенант Андрій Коваленко 28 січня заявив, що північнокорейські війська не навчилися протидіяти ударам українських безпілотників і артилерії і в результаті зазнали значних втрат. Коваленко заявив, що російське командування та північнокорейські офіцери працюють над виправленням цих «помилок». 27 січня командир українського спецназу повідомив Sky News, що північнокорейські війська, мабуть, тимчасово відійшли з лінії фронту в Курській області після значних втрат і, можливо, доглядають за пораненими військовослужбовцями або чекають додаткового підкріплення. Проте український командувач припустив, що північнокорейські війська незабаром повернуться до бойових дій.

Харківщина

27 і 28 січня російські війська продовжували наземні атаки на північний схід від міста Харкова поблизу Вовчанська та Стариці, але не просунулися. Командир української бригади, яка діяла на Вовчанському напрямку, 27 січня заявив, що російські війська щодня штурмують вовчанський агрегатний завод групами від трьох до 10 осіб.

Луганщина

28 січня російські війська продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. 28 січня міноборони Росії заявило, що підрозділи 25-ї окремої мотострілецької бригади (6-а загальновійськова армія (ОГА) Ленінградського військового округу (ЛВО) захопили село Дворічна (на північний схід від Куп’янська), але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви. Російські джерела стверджували, що нібито захоплення Дворічної дозволить російським військам просунутися в напрямку Кутківки та Західного (відповідно на захід і південний захід від Дворічної) і спробувати або охопити Куп’янськ із заходу, або просунутися на північний захід у напрямку Великого Бурлука для підтримки російських наступальних операцій поблизу Вовчанська (на північний схід від м. Харкова). Голова Харківської області Олег Синегубов 28 січня заявив, що російські війська не захопили Дворічну і що в населеному пункті тривають бої. Російські війська продовжували атакувати на північний схід від Куп’янська біля Дворічної; на північ від Куп'янська біля Кутківки та Кіндрашівки; на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки; на південний схід від Куп'янська біля Піщаного; і на південь від Куп'янська біля Глушківки 27 і 28 січня.

Донеччина

27 і 28 січня російські війська продовжували наземні атаки на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського та Новоселівки, але успіху не мали.

28 січня російські війська продовжували наступальні операції поблизу та в межах Часового Яру, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російські міліблогери стверджували, що російські війська просунулися в центрі Часового Яру та на захід від Калинівки (на північ від Часового Яру), але ISW не знайшло підтвердження цьому. Українське угруповання військ на Хортиці повідомило, що російські війська нещодавно атакували за підтримки бронетехніки поблизу Білої Гори (на південь від Часового Яру).

Українські сили нещодавно просунулися в північному Торецьку на тлі продовження наступальних операцій Росії на торецькому напрямку 28 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 січня, показують, що українські війська нещодавно просунулися вулицею Даргомижського на півночі Торецька. 28 січня Генеральний штаб ЗСУ опублікував карту, на якій зазначено, що російські війська захопили Ню-Йорк (на південь від Торецька) і Юрівку (на захід від Ню-Йорка), але незрозуміло, коли російські війська досягли цих успіхів. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися в західному Торецьку та на захід від Торецька, і що на околицях Торецька тривають інтенсивні бої. Однак ISW не знайшло підтвердження цих заяв про російські досягнення. Українське угруповання військ на Хортиці повідомило, що нещодавно українські сили знищили колону з п’яти російських машин, які намагалися висадити піхоту біля передових українських позицій у напрямку Щербинівки (на захід від Торецька). У самому Торецьку російські війська продовжували штурм; на північ від Торецька біля Кримського, Дачного, Диліївки; і на захід від Торецька біля Щербинівки 27 і 28 січня.

Українські та російські сили нещодавно просунулися в Покровському напрямку на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі 28 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 і 28 січня, свідчать про те, що українські сили нещодавно просунулися в південно-східному Котлиному (на захід від Покровська) і на південь від Звірового (південний захід Покровська). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 27 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися вздовж Донецької залізниці на південно-східній околиці Удачного (на захід від Котлиного). 28 січня Генштаб ЗСУ опублікував карту, на якій зазначено, що російські війська захопили Успенівку та Новоандріївку (обидві на південний захід від Покровська), але незрозуміло, коли російські війська досягли цих успіхів.

Російські міліблогери стверджували, що російські війська просунулися до Чунишиного (на південь від Покровська), на південь від Удачного, у напрямку Котлярівки, на північ і південь від Надіївки, а також у Новоолександрівку (все на південний захід від Покровська). Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. Російські війська вели наступальні дії під самим Покровськом; на схід від Покровська в районі Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Воздвиженка, Зелене Поле, Баранівка; на південний схід від Покровська біля Сухого Яру та Лисівки; на південь від Покровська біля Зеленого та Шевченка; на захід від Покровська біля Удачного і в бік Сергіївки; і на південний захід від Покровська в районі Надіївки, Успенівки, Нововасилівки, Новоолександрівки, Котлярівки, Новоандріївки та на Преображенку і Богданівку 27 і 28 січня. Російські мілблогери стверджували, що російські війська атакують Срібне з трьох напрямків, ймовірно, намагаючись охопити населений пункт широким фронтом і відкинути українські сили з позицій вздовж річки Вовча, що протікає на південь від Срібного та на захід від Курахового. Російське джерело стверджувало, що українські сили безуспішно контратакували в Удачному та поблизу Котильного, і що російські війська намагаються закріпитися в Удачному через масштабні руйнування в населеному пункті. Командир українського взводу безпілотників, який діяв на Покровському напрямку, заявив, що російські війська постійно атакують під прикриттям туману невеликими піхотними групами і що російські війська мають велику кількість піхотних резервів. Командувач заявив, що російські війська іноді запускають до 30 безпілотних літальних апаратів від першої особи (FPV) проти однієї української позиції і що російські війська часто розробляють заходи протидії українській техніці протягом двох-трьох тижнів після появи української техніки на полі бою.

28 січня російські війська продовжили наступ на Курахівському напрямку. 28 січня Генштаб опублікував карту, на якій зазначено, що російські війська захопили Слов’янку (на північний захід від Курахового) і просунулися в полях на захід від Слов’янки та південніше Дачного (на захід від с. Курахового), хоча незрозуміло, коли російські війська досягли цих успіхів. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися в центрі Андріївки (на північний захід від Курахового), але ISW не знайшло підтвердження цього.

28 січня російські війська продовжували наступальні дії на напрямку Великої Новосілки і нещодавно просунулися вперед. 28 січня Генеральний штаб опублікував карту, на якій зазначено, що російські війська просунулися на північний схід від Роздольне (на північний схід від Великої Новосілки), хоча неясно, коли російські війська досягли цих успіхів. Російські мілблогери стверджували, що російські війська все ще очищають українські сили від Великої Новосілки та перегруповуються біля населеного пункту. 27 і 28 січня російські війська продовжували штурм біля самої Великої Новосілки, на північний схід від Великої Новосілки біля Роздольного та на захід від Великої Новосілки біля Новосілки

«Південна вісь»

27 і 28 січня російські війська здійснили обмежені наземні удари на запорізькому напрямку в районі Новоданилівки (на північ від Роботиного). 28 січня Генштаб ЗСУ опублікував карту, на якій зазначено, що російські війська захопили Степове (на північний захід від Роботиного) і просунулися на північний схід від Копані (на захід від Роботиного) і на південь від Малих Щербаків (на північний захід від Роботиного). Однак не зрозуміло, коли російські війська здійснили цей прогрес.

Нагадаємо, триває 1071-й день повномасштабної війни в Україні.

Противник завдав одного ракетного та 26 авіаційних ударів, залучили для ураження одну ракету та 51 керовану бомбу, задіяли 966 дронів-камікадзе та здійснили майже 4 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.