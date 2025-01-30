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Стало відомо, хто міг перебувати на борту літака, який зіткнувся з гелікоптером у Вашингтоні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, хто міг перебувати на борту літака, який зіткнувся з гелікоптером у Вашингтоні
Спортсмена поверталися з чемпіонату з фігурного катання
фото: AP

На борту літака могли перебувати чемпіони світу з фігурного катання в парах у складі збірної Росії Євгенія Шишкова та Вадим Наумов

На борту літака American Airlines, який зазнав аварії після зіткнення з військовим вертольотом над Вашингтоном, могли бути представники російської школи фігурного катання. Про це повідомив спортивний агент Арі Закарян.

«Поки дізнаємося, не можу говорити. Відомо, що там були свої. Я не хочу називати ім'я, але наші там були. Скоро все побачите. Зараз не той час, щоб про це говорити. Там були хороші знайомі», – сказав Закарян.

Американський фігурист Люк Ванг написав, що на борту літака перебували фігуристи і тренери, які летіли з Вічіто.

Як відомо, з 20 по 26 січня у Вічіто, на арені «Інтраст Бенк Арена», пройшов чемпіонат США з фігурного катання. Під час цієї події розподілялися медалі в чоловічих і жіночих одиночних розрядах, парному катанні та танцях на льоду, охоплюючи старший, юніорський і початківець рівні.

Як розповів американський фігурист Джон Маравілла, «у літаку було близько 14 фігуристів, не рахуючи їхніх батьків, і кілька тренерів». Також, за попередньою інформацією, на борту були чемпіони світу з фігурного катання в парах у складі збірної Росії Євгенія Шишкова та Вадим Наумов.

Оновлено

Федерація фігурного катання США підтвердила, що на борту літака, який розбився у Вашингтоні, перебували спортсмени.

Нагадаємо, У Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з гвинтокрилом.

Як повідомлялося, помилка авіадиспетчера, ймовірно, стала причиною трагічного зіткнення пасажирського літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines, який виконував рейс 5342 для American Airlines, та військового гелікоптера Black Hawk у небі над США.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував зіткнення рейсового авіалайнера і військового гелікоптера біля аеропорту у Вашингтоні. У своїй соцмережі TruthSocial політик написав, що авіакатастрофи можна було уникнути.

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Теги: авіакатастрофа літак гелікоптер російські спортсмени фігурне катання

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