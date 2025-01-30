Стало відомо, хто міг перебувати на борту літака, який зіткнувся з гелікоптером у Вашингтоні
На борту літака могли перебувати чемпіони світу з фігурного катання в парах у складі збірної Росії Євгенія Шишкова та Вадим Наумов
На борту літака American Airlines, який зазнав аварії після зіткнення з військовим вертольотом над Вашингтоном, могли бути представники російської школи фігурного катання. Про це повідомив спортивний агент Арі Закарян.
«Поки дізнаємося, не можу говорити. Відомо, що там були свої. Я не хочу називати ім'я, але наші там були. Скоро все побачите. Зараз не той час, щоб про це говорити. Там були хороші знайомі», – сказав Закарян.
🇺🇸 Момент зіткнення в повітрі літака American Airlines і гелікоптера армії США Black Hawk pic.twitter.com/jUuHAH1xpl— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 30, 2025
Американський фігурист Люк Ванг написав, що на борту літака перебували фігуристи і тренери, які летіли з Вічіто.
Як відомо, з 20 по 26 січня у Вічіто, на арені «Інтраст Бенк Арена», пройшов чемпіонат США з фігурного катання. Під час цієї події розподілялися медалі в чоловічих і жіночих одиночних розрядах, парному катанні та танцях на льоду, охоплюючи старший, юніорський і початківець рівні.
Як розповів американський фігурист Джон Маравілла, «у літаку було близько 14 фігуристів, не рахуючи їхніх батьків, і кілька тренерів». Також, за попередньою інформацією, на борту були чемпіони світу з фігурного катання в парах у складі збірної Росії Євгенія Шишкова та Вадим Наумов.
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Федерація фігурного катання США підтвердила, що на борту літака, який розбився у Вашингтоні, перебували спортсмени.
Нагадаємо, У Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з гвинтокрилом.
🇺🇸У США пасажирський літак зіткнувся з військовим вертольотом pic.twitter.com/7VQuaDY99S— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 30, 2025
Як повідомлялося, помилка авіадиспетчера, ймовірно, стала причиною трагічного зіткнення пасажирського літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines, який виконував рейс 5342 для American Airlines, та військового гелікоптера Black Hawk у небі над США.
До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував зіткнення рейсового авіалайнера і військового гелікоптера біля аеропорту у Вашингтоні. У своїй соцмережі TruthSocial політик написав, що авіакатастрофи можна було уникнути.
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