Авіакатастрофа у Вашингтоні: CNN озвучило головну версію

До трагедії у Вашингтоні могла призвести сукупність факторів

Помилка авіадиспетчера, ймовірно, стала причиною трагічного зіткнення пасажирського літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines, який виконував рейс 5342 для American Airlines, та військового гелікоптера Black Hawk у небі над США. Запис переговорів між диспетчером та екіпажем вертольота опублікований CNN.

Згідно з записом, диспетчер помітив небезпечне зближення двох повітряних суден та повідомив про це екіпаж військового гелікоптера. Проте, як з'ясувалося, сигнал про зміну курсу не було передано. Пілот гвинтокрила запросив «візуальне ешелонування» для здійснення маневру та запобігання зіткненню. Диспетчер дозволив зміну курсу, але не уточнив, що міняти висоту не можна. Він наказав гелікоптеру пропустити літак і пролетіти за ним, але в результаті літак «черевом» врізався у вертоліт.

Крім того, деяким ЗМІ стало відомо, що за 30 секунд до зіткнення диспетчер відправив екіпажу військового вгвинтокрила запит, що попереджає про зближення з пасажирським літаком, проте екіпаж вертольота на запит не відповів.

За інформацією Федерального авіаційного управління США, трагедія сталася біля аеропорту імені Рональда Рейгана. За попередніми даними, на борту літака перебували 64 особи, зокрема, а на борту вертольота – троє військових. Рятувальники вже дістали із річки Потомак тіла 18 загиблих. Усі рейси в аеропорту скасовано.

При цьому у ФБР відкинули припущення про те, що авіакатастрофа у Вашингтоні сталася через дії терористів, повідомляє NBC News. «Ознак криміналу чи тероризму в цій авіакатастрофі немає»,– повідомив телеканал представник цієї спецслужби.

Співрозмовник NBC News зазначив, що співробітники ФБР присутні на місці події та уважно стежать за перебігом пошуково-рятувальних робіт.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував зіткнення рейсового авіалайнера і військового гелікоптера біля аеропорту у Вашингтоні. У своїй соцмережі TruthSocial політик написав, що авіакатастрофи можна було уникнути.

Нагадаємо, У Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з гвинтокрилом.