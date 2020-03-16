Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен



Розсилка ВІДПРАВИТИ

37-річна спортсменка є триразовою переможницею загального заліку Кубка світу

Кайса - чемпіонка, віцечемпіонка і бронзовий призер чемпіонатів світу з біатлону

14 березня свою останню біатлонну гонку провела легендарна фінська спортсменка Кайса Макарайнен.

Про своє рішення вона повідомила перед стартом жіночого персьюта на етапі Кубку світу в її рідному Контіолахті. Кайса зазначила, що каталізатором її рішення стала пандемія коронавірусу COVID-19.