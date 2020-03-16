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    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен

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    37-річна спортсменка є триразовою переможницею загального заліку Кубка світу - Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    37-річна спортсменка є триразовою переможницею загального заліку Кубка світу

    Кайса - чемпіонка, віцечемпіонка і бронзовий призер чемпіонатів світу з біатлону

    14 березня свою останню біатлонну гонку провела легендарна фінська спортсменка Кайса Макарайнен.

    Про своє рішення вона повідомила перед стартом жіночого персьюта на етапі Кубку світу в її рідному Контіолахті. Кайса зазначила, що каталізатором її рішення стала пандемія коронавірусу COVID-19.

    Варто зазначити, що у своїй останній гонці Кайса виступила дуже потужно й фінішувала четвертою.

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    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
    Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен

    37-річна спортсменка є триразовою переможницею загального заліку Кубка світу (2010/11, 2013/14, 2017/18), чемпіонкою світу, срібним і чотириразовим бронзовим призером чемпіонатів світу.

    На рахунку Кайси Макарайнен 27 перемог на етапах Кубка світу, всього вона піднімалася на п'єдестал пошани 87 разів.

    біатлон Кайса Макарайнен
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