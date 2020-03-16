Романтична фінська красуня. Яскраві фото легендарної біатлоністки Кайси Макарайнен
Кайса - чемпіонка, віцечемпіонка і бронзовий призер чемпіонатів світу з біатлону
14 березня свою останню біатлонну гонку провела легендарна фінська спортсменка Кайса Макарайнен.
Про своє рішення вона повідомила перед стартом жіночого персьюта на етапі Кубку світу в її рідному Контіолахті. Кайса зазначила, що каталізатором її рішення стала пандемія коронавірусу COVID-19.
Варто зазначити, що у своїй останній гонці Кайса виступила дуже потужно й фінішувала четвертою.
37-річна спортсменка є триразовою переможницею загального заліку Кубка світу (2010/11, 2013/14, 2017/18), чемпіонкою світу, срібним і чотириразовим бронзовим призером чемпіонатів світу.
На рахунку Кайси Макарайнен 27 перемог на етапах Кубка світу, всього вона піднімалася на п'єдестал пошани 87 разів.