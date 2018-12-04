Сексапільна фанатка «Бешикташу», яка розриває мережу відвертими світлинами. Фотогалерея



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Наташа Томпсон

Наташа Томпсон радує шанувальників відвертими фото

Наташа Томпсон - всесвітньо відома фотомодель данського походження.

Нині дівчині 26 років, і живе вона в Шотландії.

Білявка з розкішними формами охоче демонструє своє підтягнуте і спортивне тіло.

На сторінку дівчини в Instagram підписано 4,5 мільйона користувачів.

Також Наташа є гарячою прихильницею турецького «Бешикташу», що неодноразово демонструвала на своїй сторінці в соціальній мережі.

Джерело: footballua.tv