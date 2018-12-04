Сексапільна фанатка «Бешикташу», яка розриває мережу відвертими світлинами. Фотогалерея
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Наташа Томпсон
Наташа Томпсон радує шанувальників відвертими фото
Наташа Томпсон - всесвітньо відома фотомодель данського походження.
Нині дівчині 26 років, і живе вона в Шотландії.
Білявка з розкішними формами охоче демонструє своє підтягнуте і спортивне тіло.
На сторінку дівчини в Instagram підписано 4,5 мільйона користувачів.
Також Наташа є гарячою прихильницею турецького «Бешикташу», що неодноразово демонструвала на своїй сторінці в соціальній мережі.
Instagram/natasha_k_t
Джерело: footballua.tv