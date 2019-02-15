Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни



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Анна Кравець

В Артема Кравця, який виступає в Туреччині, є гаряча підтримка від коханої дружини Анни

У Артема завжди є надійний тил - його сім'я - двоє синів і прекрасна дружина Анна, яка любить хизуватися у соціальних мережах своїми відвертими фото.

Нагадаємо, Кравець, який раніше виступав за київське «Динамо», в січні минулого року перейшов в турецький «Кайсеріспор».

В цьому сезоні в Туреччині Артем провів 14 поєдинків у всіх турнірах, у яких відзначився п'ять разів у воротах суперників.