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    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни

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    Анна Кравець - Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Анна Кравець

    В Артема Кравця, який виступає в Туреччині, є гаряча підтримка від коханої дружини Анни

    У Артема завжди є надійний тил - його сім'я - двоє синів і прекрасна дружина Анна, яка любить хизуватися у соціальних мережах своїми відвертими фото.

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    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни
    Шикарний тил Артема Кравця. Запаморочливі фото дружини футболіста Анни

    Нагадаємо, Кравець, який раніше виступав за київське «Динамо», в січні минулого року перейшов в турецький «Кайсеріспор».

    В цьому сезоні в Туреччині Артем провів 14 поєдинків у всіх турнірах, у яких відзначився п'ять разів у воротах суперників.

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