В Україні обрали найгарнішу спортсменку осені (фото)
Найбільше голосів набрало яскраве фото Людмили Лузан
Вболівальники голосували за красунь онлайн
У перши день зими Національний олімпійський комітет України підбив підсумки голосування на звання «Міс спортивна осінь-2019». У трійці фавориток на приємне звання опиилися:
Ярослава Магучіх - новоспечена віцечемпіонка світу зі стрибків у висоту, володарка премії ЄОЕК Петра Нуровського, «Зірка легкої атлетики, яка сходить» у світі і Європі
Людмила Лузан - віцечемпіонка ІІ Юнацьких Олімпійських ігор-2014 з веслування на каное
Марта Федіна - чемпіонка Європи і бронзова медалістка чемпіонату світу з артистичного плавання
Найбільшу кількість голосів вболівальників набрала веслувальниця Людмила Лузан, яка тепер має титул «Міс спортивна осінь-2019»
На першому етапі конкурсу претендували на "титул" шестеро українських чемпіонок