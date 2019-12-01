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    Скотч. Спорт

    В Україні обрали найгарнішу спортсменку осені (фото)

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    Найбільше голосів набрало яскраве фото Людмили Лузан - В Україні обрали найгарнішу спортсменку осені (фото)
    Найбільше голосів набрало яскраве фото Людмили Лузан

    Вболівальники голосували за красунь онлайн

    У перши день зими Національний олімпійський комітет України  підбив підсумки голосування на звання «Міс спортивна осінь-2019». У трійці фавориток на приємне звання опиилися:

    Ярослава Магучіх - новоспечена віцечемпіонка світу зі стрибків у висоту, володарка премії ЄОЕК Петра Нуровського, «Зірка легкої атлетики, яка сходить» у світі і Європі

    Людмила Лузан - віцечемпіонка ІІ Юнацьких Олімпійських ігор-2014 з веслування на каное

    Марта Федіна - чемпіонка Європи і бронзова медалістка чемпіонату світу з артистичного плавання

    Найбільшу кількість голосів вболівальників набрала веслувальниця Людмила Лузан, яка тепер має титул «Міс спортивна осінь-2019»

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    На першому етапі конкурсу претендували на "титул" шестеро українських чемпіонок
    веслування Людмила Лузан
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