  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі

    • Розсилка
    Тоні Террі - Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Тоні Террі

    Відносини між Джоном і Тоні Террі почалися ще в далекому 2000 році

    У 2006-му дівчина народила своєму коханому двійнят Джорді Джона і Саммер Роуз.

    У 2007 році пара одружилася, причому з розмахом. Молодята вирушили в круїз на яхті власника «Челсі» Романа Абрамовича.

    У ті часи їх шлюб здавався ідеальним, але потім з'явилося безліч чуток про велику кількість зрад з боку Джона. Вони виявилися правдивими. Але Тоні зуміла пробачити свого чоловіка і сьогодні їхня любовна історія продовжує тривати.

    Читайте також

    1 з 31
    на весь екран згорнути
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі
    Від неї очей не відвести. Запаморочливі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі

    Джон Террі — англійський футболіст, колишній центральний захисник «Челсі» та збірної Англії. П'ятиразовий чемпіон Англії у складі «Челсі» (2005, 2006, 2010, 2015, 2017), найрезультативніший захисник в історії цього клубу. Террі був визнаний найкращим захисником Ліги чемпіонів УЄФА у сезоні 2004/2005 і 2007/2008 років. Гравець 2005 року за версією футболістів Професійної футбольної асоціації. Входив до символічної збірної світу за версією ФІФА чотири роки поспіль: 2005, 2006, 2007 і 2008.
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Джон Террі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ