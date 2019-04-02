Запаморочлива брюнетка Поллі Парсонс - кохана захисника «Барселони» Томаса Вермалена



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З Томасом Вермаленом дівчина познайомилася в Лондоні, де він грав за «Арсенал», а вона працювала ведучою BBC Three

Бельгійський захисник «Барселони» Томас Вермален не дарма п'ять років провів в лондонському «Арсеналі». За весь цей час йому дістався лише Кубок країни, але саме Томас зробив Англію біднішою на одну красуню.

Поллі Парсонс народилася в Брістолі 15 лютого 1984 року. В юному віці вона вчилася по суті в церковно-приходській школі при жіночому монастирі, а також професійно займалася хореографією, а відомою стала в середині 2000-х, ставши ведучою британського дитячого музичного шоу Fun Song Factory.

З 2006 року Поллі грає в британському серіалі «Джинн в будинку», де продовжує зніматися досі. Як і в численних чоловічих журналах.

З Томасом Вермаленом дівчина познайомилася в Лондоні, де він грав за «Арсенал», а вона працювала ведучою BBC Three. Незабаром пара одружилися, а нині виховують двох синів - Раффа і Ейса. При цьому сама Поллі продовжує подорожувати між Барселоною і Лондоном, беручи участь в зйомках і фотосесіях.



