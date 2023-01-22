Україна завоювала дві медалі на етапі Кубка світу з лижної акробатики

Україна отримала дві «бронзи» на змаганнях з лижної акробатики у Канаді

Бронзові медалі завоювали Анастасія Новосад та Дмитро Котовський

Дві нагороди приніс нашій збірній перший день змагань на етапі Кубка світу з лижної акробатики, що проходить у Ле-Реле (Канада). Про це повідомляє НОК України.

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Бронзові медалі завоювали Анастасія Новосад та Дмитро Котовський.

Спочатку на третю сходинку п’єдесталу зійшла Анастасія Новосад, виконавши у суперфіналі подвійне сальто з трьома гвинтами на оцінку 86,71. За крок від п’єдесталу з сумою балів 71,34 зупинилася ще одна наша фристайлістка Ольга Полюк.

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Згодом бронзовий почин колеги по збірній підтримав Дмитро Котовський, якому нагороду приніс суперфінальний стрибок «гвинт-гвинт-два гвинти» та сума балів за нього склала 120,81.

Відзначимо, що для Новосад це четверта загалом і друга індивідуальна медаль на Кубках світу. Котовський раніше на п’єдестал цих престижних змагань сходив лише у командній першості.