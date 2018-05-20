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    Австралійський пілот потрапив у моторошну аварію на тренуванні перед Indy 500 (відео)

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    Причиною аварії міг стати порив вітру

    Австралійський гонщик Джеймс Девісон втратив машину та врізався у стіну під час фінального тренування перед кваліфікацією до гонки «500 миль Індіанаполіса».

    Аварія сталася у другому повороті.

    Як повідомив Motorsport.com представник команди Byrd / Hollinger / Belardi, за яку виступає Джеймс Девісон, причиною аварії міг стати порив вітру, який зірвав машину під час симуляції кваліфікаційного кола.

    Гонщик не постраждав, проте команда може не встигнути полагодити машину до кваліфікації.

    аварія Автоспорт
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