Австралійський пілот потрапив у моторошну аварію на тренуванні перед Indy 500 (відео)
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Причиною аварії міг стати порив вітру
Австралійський гонщик Джеймс Девісон втратив машину та врізався у стіну під час фінального тренування перед кваліфікацією до гонки «500 миль Індіанаполіса».
Аварія сталася у другому повороті.
Як повідомив Motorsport.com представник команди Byrd / Hollinger / Belardi, за яку виступає Джеймс Девісон, причиною аварії міг стати порив вітру, який зірвав машину під час симуляції кваліфікаційного кола.
Гонщик не постраждав, проте команда може не встигнути полагодити машину до кваліфікації.