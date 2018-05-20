Австралійський пілот потрапив у моторошну аварію на тренуванні перед Indy 500 (відео)

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Причиною аварії міг стати порив вітру

Австралійський гонщик Джеймс Девісон втратив машину та врізався у стіну під час фінального тренування перед кваліфікацією до гонки «500 миль Індіанаполіса».

Аварія сталася у другому повороті.

Як повідомив Motorsport.com представник команди Byrd / Hollinger / Belardi, за яку виступає Джеймс Девісон, причиною аварії міг стати порив вітру, який зірвав машину під час симуляції кваліфікаційного кола.

Гонщик не постраждав, проте команда може не встигнути полагодити машину до кваліфікації.