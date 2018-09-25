Боксер втік з рингу відразу після нокдауну (відео)
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У бою із суперником американський боксер Сістранк покинув ринг, а потім і арену
Кілька тижнів тому світ боксу був шокований виходом з рингу американського супертяжа Кертіса Харпера в бою з нігерійським нокаутером Ефе Аджагбою відразу після стартового гонгу, і ось в минулі вихідні щось схоже створив інший американський боксер - Кейвенн Сістранк.
Про це повідомляє boxingnews.com.ua.
У бою з Сівеллом Хасаном Сістранк покинув ринг, а потім і арену відразу ж після того, як в середині третього раунду опинився в нокдауні:
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