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    Боксер втік з рингу відразу після нокдауну (відео)

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    Боксер втік з рингу відразу після нокдауну (відео)

    У бою із суперником американський боксер Сістранк покинув ринг, а потім і арену

    Кілька тижнів тому світ боксу був шокований виходом з рингу американського супертяжа Кертіса Харпера в бою з нігерійським нокаутером Ефе Аджагбою відразу після стартового гонгу, і ось в минулі вихідні щось схоже створив інший американський боксер - Кейвенн Сістранк.

    Про це повідомляє boxingnews.com.ua.

    У бою з Сівеллом Хасаном Сістранк покинув ринг, а потім і арену відразу ж після того, як в середині третього раунду опинився в нокдауні:

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    бокс
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