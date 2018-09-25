Усик про бій з Беллью: Це буде нелегко

Усик очікує непростого бою з британцем

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі українець Олександр Усик на прес-конференції в Манчестері розповів про те, що очікує непростого бою з британцем Тоні Беллью і зараз повністю сконцентрований на підготовці до даного поєдинку.

Український чемпіон запевнив, що наразі взагалі не думає про свого суперника.

«Це буде нелегко, але я до цього готуюся. Я дуже радий повернутися до Великобританії - країни, яка принесла мені трофеї, які багато для мене значать. Про Тоні Беллью я зараз взагалі не думаю - я думаю про свою підготовку, як мені все якісно виконати, як мені все це пройти важке, що я проходжу кожен раз в тренувальному таборі», - сказав Олександр Усик.

Останній бій українець провів в Москві в фіналі боксерської Суперсеріі проти росіянина Мурата Гассієва, перемігши того також одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, 14-го вересня стало відомо, що бій Усик - Беллью пройде 10 листопада в Манчестері.

Зазначимо, що бій з Тоні Беллью стане для абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика п'ятим поспіль поєдинком, який пройде на території опонента.



