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    Усик про бій з Беллью: Це буде нелегко

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    Олександр Усик - Усик про бій з Беллью: Це буде нелегко
    Олександр Усик

    Усик очікує непростого бою з британцем

    Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі українець Олександр Усик на прес-конференції в Манчестері розповів про те, що очікує непростого бою з британцем Тоні Беллью і зараз повністю сконцентрований на підготовці до даного поєдинку.

    Український чемпіон запевнив, що наразі взагалі не думає про свого суперника.

    «Це буде нелегко, але я до цього готуюся. Я дуже радий повернутися до Великобританії - країни, яка принесла мені трофеї, які багато для мене значать. Про Тоні Беллью я зараз взагалі не думаю - я думаю про свою підготовку, як мені все якісно виконати, як мені все це пройти важке, що я проходжу кожен раз в тренувальному таборі», - сказав Олександр Усик.

    Останній бій українець провів в Москві в фіналі боксерської Суперсеріі проти росіянина Мурата Гассієва, перемігши того також одноголосним рішенням суддів.

    Нагадаємо, 14-го вересня стало відомо, що бій Усик - Беллью пройде 10 листопада в Манчестері.

    Зазначимо, що бій з Тоні Беллью стане для абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика п'ятим поспіль поєдинком, який пройде на території опонента.



    Джерело: boxingnews.com.ua

    бокс Олександр Усик
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