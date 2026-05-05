Фіналіст позаминулої Ліги чемпіонів очолить історичний гранд Іспанії

Клуб із особливою кадровою філософією визначився з наступним тренером

Німець Едін Терзіч стане керманичем «Атлетіка» з Більбао в міжсезоння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Сторони уклали контракт на два роки. Терзіч замінить на посаді Ернесто Вальверде. Останній завершує третій період біля керма «левів» після четвертого сезону поспіль.

Терзіч залишався без роботи з літа 2024 року. Тоді він вдруге покинув дортмундську «Боруссію». Незабаром німецький фахівець хорватського походження оголосить склад свого тренерського штабу.

Чим відомий Едін Терзіч

Уродженець німецького Мендена, ігрову кар'єру провів на регіональному рівні. Закінчив Рурський університет за спеціальністю «Спортивна наука».

У 2010 році приєднався до «Боруссії» Д у ролі скаута. Пізніше працював асистентом головного тренера в юнацьких командах і резерві «джмелів». Був помічником хорвата Славена Біліча в стамбульському «Бешикташі» та лондонському «Вест Гемі».

У 2018-му повернувся в «Боруссію» Д на посаду асистента Люсьєна Фавра. У грудні 2020 року став в. о. керманича, а згодом – повноцінним головним тренером гранда. Пропрацював на посаді до кінця сезону та встиг завоювати Кубок Німеччини.

Далі став технічним директором «джмелів». Перед кампанією 2022/23 вдруге очолив «Боруссію» Д. У наступному сезоні дійшов із командою до фіналу Ліги чемпіонів, де німецький гранд поступився мадридському «Реалу».

«Атлетік» у сезоні 2025/26

У цій кампанії баски взяли участь в чотирьох турнірах. Зокрема, в Кубку та Суперкубку Іспанії вони завершили виступи на стадії півфіналів.

Натомість в основному раунді Ліги чемпіонів «леви» здобули дві перемоги, двічі зіграли внічию і зазнали чотирьох поразок. Команда набрала вісім очок. Такого результату забракло для виходу в плейоф.

За чотири до фінішу сезону в Ла Лізі «Атлетік» посідає восьме місце. Підопічні Вальверде набрали 44 очки. На них чекають домашні поєдинки проти «Валенсії» та «Сельти» з Віго, а також виїзні матчі з барселонським «Еспаньйолом» і столичним «Реалом».

