Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Фіналіст позаминулої Ліги чемпіонів очолить історичний гранд Іспанії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Фіналіст позаминулої Ліги чемпіонів очолить історичний гранд Іспанії
Едін Терзіч відновить тренерську кар'єру в Іспанії
фото: Reuters

Клуб із особливою кадровою філософією визначився з наступним тренером

Німець Едін Терзіч стане керманичем «Атлетіка» з Більбао в міжсезоння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Сторони уклали контракт на два роки. Терзіч замінить на посаді Ернесто Вальверде. Останній завершує третій період біля керма «левів» після четвертого сезону поспіль.

Терзіч залишався без роботи з літа 2024 року. Тоді він вдруге покинув дортмундську «Боруссію». Незабаром німецький фахівець хорватського походження оголосить склад свого тренерського штабу.

Чим відомий Едін Терзіч

Уродженець німецького Мендена, ігрову кар'єру провів на регіональному рівні. Закінчив Рурський університет за спеціальністю «Спортивна наука».

У 2010 році приєднався до «Боруссії» Д у ролі скаута. Пізніше працював асистентом головного тренера в юнацьких командах і резерві «джмелів». Був помічником хорвата Славена Біліча в стамбульському «Бешикташі» та лондонському «Вест Гемі».

У 2018-му повернувся в «Боруссію» Д на посаду асистента Люсьєна Фавра. У грудні 2020 року став в. о. керманича, а згодом – повноцінним головним тренером гранда. Пропрацював на посаді до кінця сезону та встиг завоювати Кубок Німеччини.

Далі став технічним директором «джмелів». Перед кампанією 2022/23 вдруге очолив «Боруссію» Д. У наступному сезоні дійшов із командою до фіналу Ліги чемпіонів, де німецький гранд поступився мадридському «Реалу».

«Атлетік» у сезоні 2025/26

У цій кампанії баски взяли участь в чотирьох турнірах. Зокрема, в Кубку та Суперкубку Іспанії вони завершили виступи на стадії півфіналів.

Натомість в основному раунді Ліги чемпіонів «леви» здобули дві перемоги, двічі зіграли внічию і зазнали чотирьох поразок. Команда набрала вісім очок. Такого результату забракло для виходу в плейоф.

За чотири до фінішу сезону в Ла Лізі «Атлетік» посідає восьме місце. Підопічні Вальверде набрали 44 очки. На них чекають домашні поєдинки проти «Валенсії» та «Сельти» з Віго, а також виїзні матчі з барселонським «Еспаньйолом» і столичним «Реалом».

До слова, раніше керманич мадридського «Атлетіко» Дієго Сімеоне підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру. Аргентинський фахівець очолив «матрацників» у грудні 2011 року. Цьогоріч він святкуватиме 15-річчя на посаді керманича іспанського гранда.

Нагадаємо, легенда іспанської «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер ФК «Атлетік» (Більбао)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сеск Фабрегас матиме нагоду повернутися на Туманний Альбіон
Президент сенсації чемпіонату Італії готовий відпустити перспективного тренера в «Челсі»
25 квiтня, 20:50
Дженнаро Гаттузо зацікавив іменитий клуб
Гаттузо став кандидатом у тренери історичного гранда Італії – інсайдер
30 квiтня, 14:16
Дієго Сімеоне досягнув приголомшливого показника
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16
Крістіан Ківу достроково став чемпіоном
Тренер-чемпіон Італії повторив два досягнення Моурінью
Вчора, 10:29
Марселіно Гарсія Тораль покине «Мадрігаль»
Третя команда чемпіонату Іспанії несподівано анонсувала відставку тренера
Вчора, 14:57
Унаї Емері знову зацікавив великий клуб
Півфіналіст Ліги Європи поповнив список кандидатів у тренери «Реала» – ЗМІ
Вчора, 17:21

Новини

Фіналіст позаминулої Ліги чемпіонів очолить історичний гранд Іспанії
Фіналіст позаминулої Ліги чемпіонів очолить історичний гранд Іспанії
Костюк прокоментувала відмову від участі у турнірі в Римі
Костюк прокоментувала відмову від участі у турнірі в Римі
Ребров знайшов роботу після звільнення зі збірної України – джерело
Ребров знайшов роботу після звільнення зі збірної України – джерело
«Наші тренери набагато сильніші». Хвостенко порівняла українських та іноземних фахівців у біатлоні
«Наші тренери набагато сильніші». Хвостенко порівняла українських та іноземних фахівців у біатлоні
Визначення фіналіста чемпіонату РФ з хокею перебуває під загрозою зриву через атаку дронів
Визначення фіналіста чемпіонату РФ з хокею перебуває під загрозою зриву через атаку дронів
«Мене здивувала позиція міністра спорту». Гераскевич – про позбавлення Бубки звання Герой України
«Мене здивувала позиція міністра спорту». Гераскевич – про позбавлення Бубки звання Герой України

Новини

Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Сьогодні, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua