«Бенфіка» розгляне продаж Судакова заради лідера конкурента – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Георгій Судаков розчарував керівництво столичного гранда
фото: LUSA

Менеджмент португальського гранда розчарований виступами українця

Півзахисник Георгій Судаков опинився під ризиком трансферу з лісабонської «Бенфіки». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Record.

«Орли» накинули оком на хавбека «Браги» Родріго Саласара. Скаути «орлів» переконані, що уругваєць зможе підсилити атакувальний потенціал команди. Гроші на купівлю зірки «зброярів» лісабонці сподіваються отримати з продажу Судакова.

Український півзахисник перебрався на «Да Луж» минулого літа. «Бенфіка» взяла вихованця донецького «Шахтаря» в оренду з обов'язком викупу. Повна вартість угоди – 27 млн євро.

Португальський гранд сподівається відбити вкладені кошти. «Брага» раніше відхилила низку пропозицій продати Саласара на 30 млн євро та більше. «Зброярі» прагнуть отримати за свого лідера вищі відступні.

У нинішньому сезоні Судаков провів за «Бенфіку» 36 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав  чотири м'ячі та віддав дві результативні передачі. Натомість Саласар зіграв 45 матчів загалом, у яких оформив 23 голи та вісім асистів.

До слова, вінгер збірної України Михайло Мудрик отримав дискваліфікацію на чотири роки. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Українець ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Нагадаємо, голкіпер молодіжної збірної України Максим Воронов підписав новий контракт у Бразилії. Українець уклав угоду до кінця 2029 року з «Атлетіко Паранаенсе». Наразі 19-річний кіпер ще не дебютував у першій команді колективу з Курітіби.

Теги: Георгій Судаков ФК Бенфіка ФК «Спортінґ» (Браґа) НОВИНИ ФУТБОЛУ

