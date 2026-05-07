«Бенфіка» розгляне продаж Судакова заради лідера конкурента – ЗМІ

Менеджмент португальського гранда розчарований виступами українця

Півзахисник Георгій Судаков опинився під ризиком трансферу з лісабонської «Бенфіки». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Record.

«Орли» накинули оком на хавбека «Браги» Родріго Саласара. Скаути «орлів» переконані, що уругваєць зможе підсилити атакувальний потенціал команди. Гроші на купівлю зірки «зброярів» лісабонці сподіваються отримати з продажу Судакова.

Український півзахисник перебрався на «Да Луж» минулого літа. «Бенфіка» взяла вихованця донецького «Шахтаря» в оренду з обов'язком викупу. Повна вартість угоди – 27 млн євро.

Португальський гранд сподівається відбити вкладені кошти. «Брага» раніше відхилила низку пропозицій продати Саласара на 30 млн євро та більше. «Зброярі» прагнуть отримати за свого лідера вищі відступні.

У нинішньому сезоні Судаков провів за «Бенфіку» 36 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири м'ячі та віддав дві результативні передачі. Натомість Саласар зіграв 45 матчів загалом, у яких оформив 23 голи та вісім асистів.

