«Десна» на важкому полі «Оболонь-Арени» поступилася «Зорі» (відео)



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Фото взяте з сайту ua-football.com

Підопічні Юрія Вернидуба здобули важливу перемогу і піднялися на четверту сходинку турнірної таблиці чемпіонату України

«Зоря» у рівному поєдинку таки змогла здобути перемогу над командою Олександра Рябоконя. Гра, яка могла не відбутися через погодні умови подарували нечисельним вболівальникам, що зібралися на трибунах «Оболонь-Арени», доволі цікавий поєдинок з обопільними гольовими нагодами. «Зоря» виявилась кращою у їх реалізації.

Прем'єр-ліга України з футболу

Матч 17-го туру

«Десна» - «Зоря» - 0:2

Гол: Сілас, 23

Гол: Кабаєв, 80

«Десна»: Паст - Д.Фаворов, Єрмаков, Братков, Мостовий - Старенький (Банасевич, 76), А. Фаворов (Коберідзе, 86), Огиря, Картушов - Філіппов, Безбородько (Хльобас, 76).

«Зоря»: Махарадзе - Караваєв, Вернидуб, Сваток, Михайличенко - Харатін (Арвеладзе, 77), Сілас - Кабаєв (Литвин, 86), Кочергін (Ледньов, 76), Хомченовський - Громов.

Попередження: Старенький, А. Фаворов - Вернидуб, Сілас

«Десна» після цього матчу перебуває на шостій позицій у турнірній таблиці та очікує на матчі своїх конкурентів, які зіграють пізніше.







