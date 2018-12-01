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    «Десна» на важкому полі «Оболонь-Арени» поступилася «Зорі» (відео)

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    Фото взяте з сайту&nbsp;ua-football.com - «Десна» на важкому полі «Оболонь-Арени» поступилася «Зорі» (відео)
    Фото взяте з сайту ua-football.com

    Підопічні Юрія Вернидуба здобули важливу перемогу і піднялися на четверту сходинку турнірної таблиці чемпіонату України

     «Зоря» у рівному поєдинку таки змогла здобути перемогу над  командою Олександра Рябоконя. Гра, яка могла не відбутися через погодні умови подарували нечисельним вболівальникам, що зібралися на трибунах «Оболонь-Арени», доволі цікавий поєдинок з обопільними гольовими нагодами. «Зоря» виявилась кращою у їх реалізації.

    Прем'єр-ліга України з футболу

    Матч 17-го туру

    «Десна» - «Зоря» -  0:2

    Гол: Сілас, 23

    Гол: Кабаєв, 80

    «Десна»: Паст - Д.Фаворов, Єрмаков, Братков, Мостовий - Старенький (Банасевич, 76), А. Фаворов (Коберідзе, 86), Огиря, Картушов - Філіппов, Безбородько (Хльобас, 76).

    «Зоря»: Махарадзе - Караваєв, Вернидуб, Сваток, Михайличенко - Харатін (Арвеладзе, 77), Сілас - Кабаєв (Литвин, 86), Кочергін (Ледньов, 76), Хомченовський - Громов.

    Попередження: Старенький, А. Фаворов - Вернидуб, Сілас

    «Десна» після цього матчу перебуває на шостій позицій у турнірній таблиці та очікує на матчі своїх конкурентів, які зіграють пізніше.



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