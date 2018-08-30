«Динамо» транслюватиме домашні матчі на офіційному каналі в YouTube (відео)



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Перша трансляція відбудеться 2 вересня о 19.00, коли «Динамо» прийматиме «Карпати»

«Динамо» буде вести відеотрансляцію всіх домашніх матчів на офіційному каналі клубу в YouTube.

Транслювати зустрічі будуть в розширеному форматі - з експертною студією, коментарями учасників матчу та з розбором гри.

Перша трансляція відбудеться 2 вересня о 19.00, коли «Динамо» прийматиме «Карпати».

Зазначимо, що раніше кияни вже практикували трансляцію матчів на каналі в YouTube.

Раніше повідомлялося, що «Динамо» не отримало всю суму за перехід свого нападника в «Атлетіко Мінейро».

Нагадаємо, «Динамо» з сумою двох матчів програло «Аяксу» з рахунком 1:3 і не змогло пробитися у груповий етап Ліги чемпіонів.