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    Долгполов змінив імідж, а його новим стилістом став кіт (відео)

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    Олександр Долгополов - Долгполов змінив імідж, а його новим стилістом став кіт (відео)
    Олександр Долгополов

    Український тенісист позбувся довгого волосся

    Український тенісист Олександр Долгополов змінив імідж, прибравши довге волосся.

    Так, Долгополов вже знайшов собі і нового стиліста, яким став кіт.

    Як відомо, Долгополов в 2018 році більше не зіграє, адже зробив операцію на руці.

    Раніше Сергій Стаховський повідомив, що невідомо, чи зможе Олександр продовжити кар'єру.

    Останній раз Долгополов грав 14 травня на турнірі в Римі, де поступився Новаку Джоковичу.

    У минулому році Олександр завершив виступи в першому раунді,  не догравши через травму матч проти Роджера Федерера.


    теніс Олександр Долгополов
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