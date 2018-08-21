Долгполов змінив імідж, а його новим стилістом став кіт (відео)
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Олександр Долгополов
Український тенісист позбувся довгого волосся
Український тенісист Олександр Долгополов змінив імідж, прибравши довге волосся.
Так, Долгополов вже знайшов собі і нового стиліста, яким став кіт.
Як відомо, Долгополов в 2018 році більше не зіграє, адже зробив операцію на руці.
Раніше Сергій Стаховський повідомив, що невідомо, чи зможе Олександр продовжити кар'єру.
Останній раз Долгополов грав 14 травня на турнірі в Римі, де поступився Новаку Джоковичу.
У минулому році Олександр завершив виступи в першому раунді, не догравши через травму матч проти Роджера Федерера.