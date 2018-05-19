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    Фанати «Парми» відсвяткували повернення команди в Серію А (відео)

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    Фото: ФК Парма
    Фото: ФК Парма

    Вболівальники «хрестоносців» вийшли на вулиці міста, де гучно співали пісні на честь команди

    Фанати «Парми» гучно відсвяткували повернення їхнього улюбленого клубу в Серію А.

    Вболівальники «хрестоносців» вийшли на вулиці міста, де гучно співали пісні на честь команди.

    Нагадаємо, в 2015 році «Парма» була оголошена банкротом та відправлена в Серію D, але зуміла швидко повернутись в еліту італійського футболу.

    Головний тренер команди Роберто Д'Аверса заявив, що темні часи лише зробили колектив міцніше.

    Джерело: Футбол 24

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