Фанати «Парми» відсвяткували повернення команди в Серію А (відео)

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Фото: ФК Парма

Вболівальники «хрестоносців» вийшли на вулиці міста, де гучно співали пісні на честь команди

Фанати «Парми» гучно відсвяткували повернення їхнього улюбленого клубу в Серію А.

Вболівальники «хрестоносців» вийшли на вулиці міста, де гучно співали пісні на честь команди.

Нагадаємо, в 2015 році «Парма» була оголошена банкротом та відправлена в Серію D, але зуміла швидко повернутись в еліту італійського футболу.

Головний тренер команди Роберто Д'Аверса заявив, що темні часи лише зробили колектив міцніше.

Джерело: Футбол 24