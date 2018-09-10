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    Гладкий забив гол і зробив асист в товариському матчі за «Різеспор» (відео)

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    Олександр Гладкий - Гладкий забив гол і зробив асист в товариському матчі за «Різеспор» (відео)
    Олександр Гладкий

    В офіційних матчах Гладкий за новий клуб ще не грав

    Форвард «Різеспора» Олександр Гладкий відзначився голом і асистом в товариському матчі проти «Гіресунспора» (4: 2).

    Гладкий вийшов у старті, на 21-й хвилині відкрив рахунок, а потім допоміг відзначитися партнеру по команді (на відео з 0.31).

    Нагадаємо, 31-річний нападник підписав контракт до кінця сезону з «Різеспором».

    В офіційних матчах Гладкий за новий клуб ще не грав.

    Джерело: Tribuna.com

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