Гладкий забив гол і зробив асист в товариському матчі за «Різеспор» (відео)
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Олександр Гладкий
В офіційних матчах Гладкий за новий клуб ще не грав
Форвард «Різеспора» Олександр Гладкий відзначився голом і асистом в товариському матчі проти «Гіресунспора» (4: 2).
Гладкий вийшов у старті, на 21-й хвилині відкрив рахунок, а потім допоміг відзначитися партнеру по команді (на відео з 0.31).
Нагадаємо, 31-річний нападник підписав контракт до кінця сезону з «Різеспором».
В офіційних матчах Гладкий за новий клуб ще не грав.
Джерело: Tribuna.com