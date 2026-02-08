Боротьба за першу десятку. Анонс виступів українців на Олімпіаді 8 лютого

Українські спортсмени вийдуть на старт у чотирьох видах спорту

У неділю, 8 лютого 2026 року, зимова Олімпіада у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо продовжиться другим змагальним днем. Про найбільш очікувані перепетії цього дня повідомляє «Главком».

Другий змагальний день стане логічним продовженням першого, адже низка дисциплін повторюватимуться. Наприклад, у змаганнях зі скіатлону тепер виступлять чоловіки, а у швидкісному спуску – жінки. Уперше і востаннє вийдуть на схил у Лівіньйо сноубордисти в паралельному гігантському слаломі, адже їхня участь на турнірі Олімпіаді триває лише один день.

Відбудеться також і відкриття одного з найпопулярніших в Україні виду спорту – біатлону. Програму розпочне класична змішана естафета (одиночна змішана естафета не входить до програми Олімпійських ігор), і Україна спробує поборотися за десятку в цьому виді.

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.

Розклад другого дня Олімпійських ігор 2026