Боротьба за першу десятку. Анонс виступів українців на Олімпіаді 8 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Боротьба за першу десятку. Анонс виступів українців на Олімпіаді 8 лютого
Сноубордистка Аннамарі Данча уп'яте виступить на Олімпіаді
фото: FIS/Miha Mavatz

Українські спортсмени вийдуть на старт у чотирьох видах спорту

У неділю, 8 лютого 2026 року, зимова Олімпіада у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо продовжиться другим змагальним днем. Про найбільш очікувані перепетії цього дня повідомляє «Главком»

Другий змагальний день стане логічним продовженням першого, адже низка дисциплін повторюватимуться. Наприклад, у змаганнях зі скіатлону тепер виступлять чоловіки, а у швидкісному спуску – жінки. Уперше і востаннє вийдуть на схил у Лівіньйо сноубордисти в паралельному гігантському слаломі, адже їхня участь на турнірі Олімпіаді триває лише один день.

Відбудеться також і відкриття одного з найпопулярніших в Україні виду спорту – біатлону. Програму розпочне класична змішана естафета (одиночна змішана естафета не входить до програми Олімпійських ігор), і Україна спробує поборотися за десятку в цьому виді. 

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна. 

Читайте також: Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань

Розклад другого дня Олімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап
8 лютого
10:00 Сноуборд Паралельний гігантський слалом. Жінки/чоловіки, кваліфікація
11:05 Керлінг Змішані пари. Норвегія – Чехія
11:05 Керлінг Змішані пари. Корея – Естонія
12:30 Гірські лижі 🥇 Швидкісний спуск. Жінки
13:30 Лижні гонки 🥇 Чоловіки, скіатлон (10 км+10 км)
14:00 Сноуборд Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу
15:05 Біатлон 🥇 Змішана естафета 4х6 км
15:26 Сноуборд 🥇 Паралельний гігантський слалом. Великий фінал (Чоловіки та Жінки)
15:35 Керлінг Змішані пари. Канада – Швеція
15:35 Керлінг Змішані пари. Велика Британія – Швейцарія
15:35 Керлінг Змішані пари. США – Естонія
15:35 Керлінг Змішані пари. Італія – Чехія
17:00 Ковзани 🥇 Чоловіки. 5000 м
17:40 Хокей Жінки. Попередній етап, група В. Франція – Швеція
18:00 Санний спорт Чоловіки. Одномісні сани, спроба 3
19:31 Санний спорт 🥇 Чоловіки. Одномісні сани, спроба 4
20:05 Керлінг Змішані пари. Італія – В.Британія
20:05 Керлінг Змішані пари. США – Швеція
20:05 Керлінг Змішані пари. Швейцарія – Норвегія
20:05 Керлінг Змішані пари. Канада – Корея
20:30 Фігурне катання Командні змагання. Парне катання, довільна програма
20:30 Сноуборд Біг-ейр. Жінки, кваліфікація
21:45 Фігурне катання Командні змагання. Одиночне катання, довільна програма
22:10 Хокей Жінки. Чехія – Фінляндія (група A)
22:55 Фігурне катання 🥇 Командні змагання. Одиночне катання, довільна програма

Виступи українців 7 лютого

У другий день Олімпіади в Італії українські представники гарантовано виступлять у трьох медальних фіналах.

Найбільш перспективним з них є змагання змішаних естафет у біатлоні, де Україна має змогу за умови влучної стрільби поборотися з лідерами за високі місця. Щоправда, не в оптимальній формі підходить до старту жіноча частина команди, адже дві лідерки, Христина Дмитренко і Юлія Джіма, були замінені на Олену Городну та Олександру Меркушину для кращої підготовки до індивідуальної гонки. 

Ще у двох медальних дисциплінах синьо-жовті можуть виступити за умов подолання кваліфікацій.

Зокрема, є сподівання на Аннамарі Данчу, а також на Антона Мандзія і Андрія Дукача, які наразі йдуть у п'ятнадцятці найсильніших після двох заїздів. 

Нагадаємо, що 7 лютого Катерина Коцар у слоупстайлі зупинилася за два кроки від фіналу Олімпіади. На Катерину Коцар ще чекає виступ у біг-ейрі.

Теги: Олімпіада фігурне катання гірські лижі естафета Санний спорт біатлон сноуборд

