Боротьба за першу десятку. Анонс виступів українців на Олімпіаді 8 лютого
Українські спортсмени вийдуть на старт у чотирьох видах спорту
У неділю, 8 лютого 2026 року, зимова Олімпіада у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо продовжиться другим змагальним днем. Про найбільш очікувані перепетії цього дня повідомляє «Главком».
Другий змагальний день стане логічним продовженням першого, адже низка дисциплін повторюватимуться. Наприклад, у змаганнях зі скіатлону тепер виступлять чоловіки, а у швидкісному спуску – жінки. Уперше і востаннє вийдуть на схил у Лівіньйо сноубордисти в паралельному гігантському слаломі, адже їхня участь на турнірі Олімпіаді триває лише один день.
Відбудеться також і відкриття одного з найпопулярніших в Україні виду спорту – біатлону. Програму розпочне класична змішана естафета (одиночна змішана естафета не входить до програми Олімпійських ігор), і Україна спробує поборотися за десятку в цьому виді.
Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.
Розклад другого дня Олімпійських ігор 2026
|Час
|Вид спорту
|Подія / Етап
|8 лютого
|10:00
|Сноуборд
|Паралельний гігантський слалом. Жінки/чоловіки, кваліфікація
|11:05
|Керлінг
|Змішані пари. Норвегія – Чехія
|11:05
|Керлінг
|Змішані пари. Корея – Естонія
|12:30
|Гірські лижі
|🥇 Швидкісний спуск. Жінки
|13:30
|Лижні гонки
|🥇 Чоловіки, скіатлон (10 км+10 км)
|14:00
|Сноуборд
|Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу
|15:05
|Біатлон
|🥇 Змішана естафета 4х6 км
|15:26
|Сноуборд
|🥇 Паралельний гігантський слалом. Великий фінал (Чоловіки та Жінки)
|15:35
|Керлінг
|Змішані пари. Канада – Швеція
|15:35
|Керлінг
|Змішані пари. Велика Британія – Швейцарія
|15:35
|Керлінг
|Змішані пари. США – Естонія
|15:35
|Керлінг
|Змішані пари. Італія – Чехія
|17:00
|Ковзани
|🥇 Чоловіки. 5000 м
|17:40
|Хокей
|Жінки. Попередній етап, група В. Франція – Швеція
|18:00
|Санний спорт
|Чоловіки. Одномісні сани, спроба 3
|19:31
|Санний спорт
|🥇 Чоловіки. Одномісні сани, спроба 4
|20:05
|Керлінг
|Змішані пари. Італія – В.Британія
|20:05
|Керлінг
|Змішані пари. США – Швеція
|20:05
|Керлінг
|Змішані пари. Швейцарія – Норвегія
|20:05
|Керлінг
|Змішані пари. Канада – Корея
|20:30
|Фігурне катання
|Командні змагання. Парне катання, довільна програма
|20:30
|Сноуборд
|Біг-ейр. Жінки, кваліфікація
|21:45
|Фігурне катання
|Командні змагання. Одиночне катання, довільна програма
|22:10
|Хокей
|Жінки. Чехія – Фінляндія (група A)
|22:55
|Фігурне катання
|🥇 Командні змагання. Одиночне катання, довільна програма
Виступи українців 7 лютого
У другий день Олімпіади в Італії українські представники гарантовано виступлять у трьох медальних фіналах.
Найбільш перспективним з них є змагання змішаних естафет у біатлоні, де Україна має змогу за умови влучної стрільби поборотися з лідерами за високі місця. Щоправда, не в оптимальній формі підходить до старту жіноча частина команди, адже дві лідерки, Христина Дмитренко і Юлія Джіма, були замінені на Олену Городну та Олександру Меркушину для кращої підготовки до індивідуальної гонки.
Ще у двох медальних дисциплінах синьо-жовті можуть виступити за умов подолання кваліфікацій.
Зокрема, є сподівання на Аннамарі Данчу, а також на Антона Мандзія і Андрія Дукача, які наразі йдуть у п'ятнадцятці найсильніших після двох заїздів.
Нагадаємо, що 7 лютого Катерина Коцар у слоупстайлі зупинилася за два кроки від фіналу Олімпіади. На Катерину Коцар ще чекає виступ у біг-ейрі.
Коментарі — 0