Тренер збірної Франції заявив, що хотів би бачити Росію на олімпійському хокейному турнірі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Тренер збірної Франції заявив, що хотів би бачити Росію на олімпійському хокейному турнірі
Хокейна збірна Росії була відсторонена від Оліміпади-2026

Йорік Трей зробив скандальну заяву

Головний тренер збірної Франції Йорік Трей як уболівальник хотів би бачити росіян на олімпійському хокейному турнірі в Італії. Про це він розповів російським пропагандистам, інформує «Главком».

Що сказав Трей

«Ми не можемо це контролювати, такі правила. Ми усвідомлюємо, що маємо бути тут, тому що ми програли у кваліфікаційному турнірі команді Латвії та отримали wild card як найкраща з других команд», – сказав Трей.

«Я сам великий хокейний фанат, як і інші вболівальники по всьому світу, і усвідомлюю наше становище і те, що це турнір найвищої якості. Ми всі розуміємо, що любимо бачити Росію, одну з найбільших хокейних націй у світі. І я розумію, що люди хотіли б бачити матчі росіян із канадцями, американцями, фінами, але, повторюся, ми не можемо це контролювати. Ми розуміємо, що це привілей – бути тут», – заявив Трей.

Читайте також:

Відсторонення російських хокеїстів від Олімпіади

Міжнародна федерація хокею (IIHF) у березні 2022 року згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету відсторонила росіян від міжнародних турнірів. Така сама рекомендація збереглася і на час Олімпійських ігор.

Збірна Франції замінила росіян у чоловічому олімпійському турнірі. Востаннє французи грали на Олімпіаді 2002 року.

Чоловічий хокейний турнір на Олімпіаді пройде з 11 по 22 лютого у Мілані.

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. 

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

  • 46 спортсменів та спортсменок;
  • 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
  • 15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:

  • біатлон (10 осіб)
  • гірськолижний спорт (2)
  • лижне двоборство (2)
  • лижні гонки (6)
  • санний спорт (10)
  • скелетон (1)
  • сноубординг (1)
  • стрибки на лижах з трампліна (2)
  • фристайл (9)
  • фігурне катання на ковзанах (1)
  • шорт-трек (2).
