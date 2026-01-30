Захарова влаштувала істерику через рекомендації НОК Латвії щодо росіян

НОК Латвії рекомендував спортсменам країни уникати контактів з атлетами з Росії та Білорусі

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова істерично відреагувала на рекомендації НОК Латвії щодо російських та білоруських атлетів. Про це повідомляє «Главком».

НОК Латвії рекомендував спортсменам країни уникати контактів з атлетами з Росії та Білорусі. Зокрема, їм заборонено спілкуватися та робити спільні фотографії.

«Знаєте, це якраз той самий націоналізм, який дійшов до рівня неонацизму. Ви розумієте, що це не має жодного відношення до справжнього спорту, це не має жодного відношення і до конфліктів, які є на планеті. Це зовсім інший порядок речі. Це вже реально неонацизм, коли людям забороняють спілкуватися за національною ознакою. Я, щоправда, не знаю, як це можна зробити у сучасному світі», – сказала Захарова на брифінгу.

Вона також заявила, що вважає ініціативу НОК Латвії «черговим яскравим прикладом культивованої печерної русофобії, спрямованої на підрив олімпійських цінностей, розпалювання міжнаціональної ворожнечі».

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпіади російську лижницю Дар'ю Непряєву.

Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим. Там росіянка брала участь в тренувальних зборах.

Вона, як і інші російські лижники, перетинала кордон України незаконно без проходження митного та прикордонного контролю згідно з законами нашої країни.

Як повідомлялося, український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів про погрози, які йому надійшли з Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмена попередили, щоб він під час Ігор не проводив ніяких акцій проти російської агресії щодо України.

«До нас зверталися (з МОК – «Главком») після протестів нашої юніорської команди на етапі Кубка Європи і вже попереджали і просили за Олімпійські ігри. Щоб не влаштовували ніяких акцій проти війни на Олімпіаді. Скажімо так, вони (МОК – «Главком») контактувала з українською стороною щодо можливих протестів, щоб мені передали цю інформацію», – розповів Гераскевич.