Олімпіада-2026. Усі медалісти за 7 лютого

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза Гірські лижі Швидкісний спуск, чоловіки Франьо Фон Алльмен (Швейцарія) Джованні Францоні (Італія) Домінік Паріс (Італія) Лижні перегони Скіатлон, жінки Фріда Карлссон (Швеція) Ебба Андерсон (Швеція) Хайді Венг (Норвегія) Ковзани 3000 м, жінки Франческа Лоллобріджида (Італія) Рагне Віклюнд (Норвегія) Валері Мальте (Канада) Стрибки з трампліну Нормальний трамплін, жінки Анна Стрьом (Норвегія) Ніка Превц (Словенія) Нозомі Маруяма (Японія) Сноубординг Біг-ейр, чоловіки (Японія) (Японія) Їмінь Су (Китай)

Підсумки медальних дисциплін

У гірськолижному спорті найбільшою сенсацією став виступ головного фаворита змагань Марко Одерматта. Титулований швейцарець не потрапив на подіум, ставши четвертим з відставанням

У лижних перегонах перша частина скіатлону стала справжньою перевіркою для кількох лідерів. Зокрема, одна з претенденток на золото Джессіка Дігінс впала на початку гонки та не зуміла оговтатися від завалу – вона фінішувала лише восьмою. Не менш напруженою були і друга половина скіатлону, адже норвежка Астрід Слінд не зуміла втриматися за шведками Фрідою Карлссон та Еббою Андерсон, суттєво відставши від них. Не втрималася Слінд і на подіумі, адже її обійшла співвітчизниця Хайді Венг, яка не змогла виступити на Олімпіаді-2022 через позитивний тест на коронавірус.

У ковзанярському спорті блискуче виступила господарка арени Франческа Лоллобріджида, яка на дистанції 3000 метрів встановила новий рекорд треку, який водночас став новим олімпійським рекордом. Італійка не лишила шансів своїм суперницям, вигравши у найближчої з них понад дві секунди. Сенсацією стало непотрапляння на подіум представниць Нідерландів, які по ходу сезону вигравали етапи Кубка світу.

У стрибках на лижах з трампліну Ніка Превц дебютувала на Олімпіадах сріблом: на нормальному трампліні вона поступилася норвежці Анні Стрьом, яка теж вперше у кар'єрі піднялася на подіум головного форуму чотириріччя. Третьою стала японка Нозомі Маруяма, яка проводить блискучий сезон, у якому здобула шість перемог на етапах Кубка світу.

У сноубордингу азійська заруба зазнала суттєвих змін. Переможець кваліфікації Хірото Огівара провів невдалий фінал, проваливши усі свої спроби. На щастя для Японії, свого колегу підстрахували Кіра Кімура та Рьома Кімата, які зуміли обійти чемпіона Олімпіади-2022 Їміня Су та забрати золото і срібло.

Медальний залік після першого дня Олімпійських Ігор-2026