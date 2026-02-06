Головна Спорт Новини
Олімпіада-2026: де дивитися церемонію відкриття Ігор

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Олімпіада-2026: де дивитися церемонію відкриття Ігор
Церемонія відкриття Олімпіади-2026 розпочнеться о 21:00 за київським часом
Уперше відкриття Олімпіади відбуватиметься одночасно в кількох містах

Сьогодні, 6 лютого 2026 року, о 21:00 за київським часом відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися церемонію відкриття Олімпіади-2026

Прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор нестимуть скелетоніст Владислав Гераскевич та шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко.

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 з 21:00 транслюватиметься на телеканалі «Перший», платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного, а також YouTube-каналі Суспільне Спорт.

Церемонія відкриття Олімпіади-2026: що відомо

Церемонія відкриття Олімпіади розпочнеться о 21:00 за київським часом та стане однією з наймасштабніших в історії зимових Олімпіад. Уперше відкриття Ігор відбуватиметься одночасно в кількох містах, поєднавши урбаністичний Мілан із гірськими локаціями Альп.

Основне шоу церемонії під назвою «Harmony» прийматиме легендарний стадіон «Сан-Сіро», який у 2026 році відзначає своє 100-річчя. Постановником церемонії виступає Balich Wonder Studio.

Водночас організатори передбачили паралельні події ще у трьох локаціях. У Кортіні-д’Ампеццо відбудеться парад гірськолижників, саночників, скелетоністів, а також запалення другої олімпійської чаші на площі П’яцца Дібона. У Лівіньйо та Предаццо пройдуть супутникові церемонії для сноубордистів, фристайлістів і стрибунів з трампліна, які через щільний змагальний графік не зможуть прибути до Мілана.

Участь України в Олімпіаді

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. 

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

  • 46 спортсменів та спортсменок;
  • 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
  • 15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:

  • біатлон (10 осіб)
  • гірськолижний спорт (2)
  • лижне двоборство (2)
  • лижні гонки (6)
  • санний спорт (10)
  • скелетон (1)
  • сноубординг (1)
  • стрибки на лижах з трампліна (2)
  • фристайл (9)
  • фігурне катання на ковзанах (1)
  • шорт-трек (2).
