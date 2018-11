Коктейлі Молотова під час матчу Ліги чемпіонів. УЄФА відкрив справу проти АЕКа й «Аякса» (відео)

Фанати обох клубів влаштували безлади на стадіоні

Дисциплінарна інстанція УЄФА порушила справу щодо грецького АЕКа та нідерландського «Аякса» (0:2) через поведінку фанатів цих команд під час матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Зустріч пройшла у вівторок в Афінах і супроводжувалася масовими заворушеннями у місті.

Протягом матчу грецькі фанати кидали у сектор гостей фаєри й інші предмети, у тому числі пляшку із запальною сумішшю.

Окрім того, АЕКу загрожує покарання за вибігання вболівальників на поле та демонстрацію ними нелегітимних банерів і забороненої символіки.

«Аякс» звинувачується у використанні фанатами піротехніки та киданні сторонніх предметів.

Також зазначено про неналежну організацію матчу, включаючи блокування сходів стадіону.

New footage from AEK - Ajax 27.11.2018

Check the report from the match --> https://t.co/ZQnzIKPfb3 pic.twitter.com/znWK9nT9zk