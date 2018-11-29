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    Коктейлі Молотова під час матчу Ліги чемпіонів. УЄФА відкрив справу проти АЕКа й «Аякса» (відео)

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    Коктейлі Молотова під час матчу Ліги чемпіонів. УЄФА відкрив справу проти АЕКа й «Аякса» (відео)
    Фото: twitter.com/HooligansTV1

    Фанати обох клубів влаштували безлади на стадіоні

    Дисциплінарна інстанція УЄФА порушила справу щодо грецького АЕКа та нідерландського «Аякса» (0:2) через поведінку фанатів цих команд під час матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

    Зустріч пройшла у вівторок в Афінах і супроводжувалася масовими заворушеннями у місті.

    Протягом матчу грецькі фанати кидали у сектор гостей фаєри й інші предмети, у тому числі пляшку із запальною сумішшю.

    Окрім того, АЕКу загрожує покарання за вибігання вболівальників на поле та демонстрацію ними нелегітимних банерів і забороненої символіки.

    «Аякс» звинувачується у використанні фанатами піротехніки та киданні сторонніх предметів.

    Також зазначено про неналежну організацію матчу, включаючи блокування сходів стадіону.

    Розгляд справи у дисциплінарної інстанції пройде 13 грудня, інформує NEWSru.com з посиланням на UEFA.com.

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