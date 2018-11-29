Коктейлі Молотова під час матчу Ліги чемпіонів. УЄФА відкрив справу проти АЕКа й «Аякса» (відео)
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Фанати обох клубів влаштували безлади на стадіоні
Дисциплінарна інстанція УЄФА порушила справу щодо грецького АЕКа та нідерландського «Аякса» (0:2) через поведінку фанатів цих команд під час матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Зустріч пройшла у вівторок в Афінах і супроводжувалася масовими заворушеннями у місті.
Протягом матчу грецькі фанати кидали у сектор гостей фаєри й інші предмети, у тому числі пляшку із запальною сумішшю.
Окрім того, АЕКу загрожує покарання за вибігання вболівальників на поле та демонстрацію ними нелегітимних банерів і забороненої символіки.
«Аякс» звинувачується у використанні фанатами піротехніки та киданні сторонніх предметів.
Також зазначено про неналежну організацію матчу, включаючи блокування сходів стадіону.
New footage from AEK - Ajax 27.11.2018— HooligansTV (@HooligansTV1) 28 листопада 2018 р.
Check the report from the match --> https://t.co/ZQnzIKPfb3 pic.twitter.com/znWK9nT9zk
Розгляд справи у дисциплінарної інстанції пройде 13 грудня, інформує NEWSru.com з посиланням на UEFA.com.