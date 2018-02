Легендарний бігун Усейн Болт підписав контракт з футбольним клубом (відео)

Назва клубу не називається, однак про це фанати спортсмена дізнають вже 27 лютого

Восьмикратний олімпійський чемпіон Усейн Болт повідомив про підписання контракту з футбольним клубом.

31-річний ямайський бігун раніше заявляв про бажання в березні пройти перегляд у дортмундської «Боруссії» і мрії підписати угоду з «Манчестер Юнайтед».

«Я підписав контракт з футбольною командою! У вівторок дізнайтеся - з якою», - написав Болт в своєму твіттері.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT pic.twitter.com/iFTlWxfy7x