Легендарний бігун Усейн Болт підписав контракт з футбольним клубом (відео)
- Сьогодні, 09:58
-
Розсилка
Усейн Болт. Фото: Getty Images
Назва клубу не називається, однак про це фанати спортсмена дізнають вже 27 лютого
Восьмикратний олімпійський чемпіон Усейн Болт повідомив про підписання контракту з футбольним клубом.
31-річний ямайський бігун раніше заявляв про бажання в березні пройти перегляд у дортмундської «Боруссії» і мрії підписати угоду з «Манчестер Юнайтед».
«Я підписав контракт з футбольною командою! У вівторок дізнайтеся - з якою», - написав Болт в своєму твіттері.
I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT pic.twitter.com/iFTlWxfy7x— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 25 февраля 2018 г.
Джерело: ua.tribuna.com