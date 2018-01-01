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    Легендарний бігун Усейн Болт підписав контракт з футбольним клубом (відео)

    Назва клубу не називається, однак про це фанати спортсмена дізнають вже 27 лютого
    Восьмикратний олімпійський чемпіон Усейн Болт повідомив про підписання контракту з футбольним клубом. 31-річний ямайський бігун раніше заявляв про бажання в березні пройти перегляд у дортмундської «Боруссії» і мрії підписати угоду з «Манчестер Юнайтед». «Я підписав контракт з футбольною командою! У вівторок
    • Сьогодні, 09:58
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    Усейн Болт. Фото: Getty Images
    Усейн Болт. Фото: Getty Images

    Назва клубу не називається, однак про це фанати спортсмена дізнають вже 27 лютого

    Восьмикратний олімпійський чемпіон Усейн Болт повідомив про підписання контракту з футбольним клубом.

    31-річний ямайський бігун раніше заявляв про бажання в березні пройти перегляд у дортмундської «Боруссії» і мрії підписати угоду з «Манчестер Юнайтед».

    «Я підписав контракт з футбольною командою! У вівторок дізнайтеся - з якою», - написав Болт в своєму твіттері.

    Джерело: ua.tribuna.com

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