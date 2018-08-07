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    Ломаченко показав, як потрібно забивати цвяхи без допомоги молотка (відео)

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    Василь Ломаченко - Ломаченко показав, як потрібно забивати цвяхи без допомоги молотка (відео)
    Василь Ломаченко

    Боксер виконав цей трюк без будь-яких допоміжних засобів

    Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) показав вболівальникам, як треба забивати цвяхи.

    Причому боксер виконав цей трюк без будь-яких допоміжних засобів, використавши тільки руки ще й без рукавичок.

    Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

    Раніше повідомлялося, що Ломаченко зустрінеться з переможцем бою Андрєєв - Бельтран.

    Нагадаємо, що в останньому поєдинку Ломаченко здобув перемогу над венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО).

    Після бою йому довелося перенести операцію на плечі.

    Джерело: xsport.ua

    бокс Василь Ломаченко
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