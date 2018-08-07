Ломаченко показав, як потрібно забивати цвяхи без допомоги молотка (відео)
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Розсилка
Василь Ломаченко
Боксер виконав цей трюк без будь-яких допоміжних засобів
Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) показав вболівальникам, як треба забивати цвяхи.
Причому боксер виконав цей трюк без будь-яких допоміжних засобів, використавши тільки руки ще й без рукавичок.
Раніше повідомлялося, що Ломаченко зустрінеться з переможцем бою Андрєєв - Бельтран.
Нагадаємо, що в останньому поєдинку Ломаченко здобув перемогу над венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО).
Після бою йому довелося перенести операцію на плечі.
Джерело: xsport.ua