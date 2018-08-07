Ломаченко показав, як потрібно забивати цвяхи без допомоги молотка (відео)



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Василь Ломаченко

Боксер виконав цей трюк без будь-яких допоміжних засобів

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) показав вболівальникам, як треба забивати цвяхи.

Причому боксер виконав цей трюк без будь-яких допоміжних засобів, використавши тільки руки ще й без рукавичок.

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 7 Авг 2018 в 10:21 PDT

Раніше повідомлялося, що Ломаченко зустрінеться з переможцем бою Андрєєв - Бельтран.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Ломаченко здобув перемогу над венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО).

Після бою йому довелося перенести операцію на плечі.

Джерело: xsport.ua