Лунін провів другий матч за «Реал» (відео)
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Розсилка
Андрій Лунін знову відстояв на нуль
Гра відбулася в американському місті Ландовер
Голкіпер збірної України Андрій Лунін узяв участь у матчі мадридського «Реалу» проти італійського «Ювентуса» в межах Міжнародного кубку чемпіонів-2018.
Гра відбулася в американському місті Ландовер.
Лунін на 64-й хвилині за рахунку 3:1 на користь мадридців замінив у воротах Кейлора Наваса й відіграв півгодини, що залишилися, здійснивши при цьому кілька сейвів.
А поєдинок так і завершився — 3:1.
Свій останній матч на турнірі «Реал» проведе з «Ромою» 8 серпня.
Як відомо, у попередньому матчі за «Ювентус» Лунін такою відстояв на нуль.