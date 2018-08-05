Лунін провів другий матч за «Реал» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Лунін знову відстояв на нуль

Гра відбулася в американському місті Ландовер

Голкіпер збірної України Андрій Лунін узяв участь у матчі мадридського «Реалу» проти італійського «Ювентуса» в межах Міжнародного кубку чемпіонів-2018.

Гра відбулася в американському місті Ландовер.

Лунін на 64-й хвилині за рахунку 3:1 на користь мадридців замінив у воротах Кейлора Наваса й відіграв півгодини, що залишилися, здійснивши при цьому кілька сейвів.

А поєдинок так і завершився — 3:1.

Свій останній матч на турнірі «Реал» проведе з «Ромою» 8 серпня.

Як відомо, у попередньому матчі за «Ювентус» Лунін такою відстояв на нуль.