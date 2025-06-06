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Президент Узбекистану подарує футболістам збірної авто за вихід на чемпіонат світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Президент Узбекистану подарує футболістам збірної авто за вихід на чемпіонат світу
Напередодні збірна Узбекистану зіграла внічию з ОАЕ

Узбекистан вперше в своїй історії вийшов на чемпіонат світу з футбол

Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв подарує футболістам збірної автомобілі китайського бренду BYD. Як інформує «Главком», про це повідомив речник Мірзієєва Шерзод Асадов.

Напередодні збірна Узбекистану зіграла внічию з ОАЕ та вперше в своїй історії вийшла на чемпіонат світу з футболу.

«Зовсім скоро з ОАЕ до Ташкента повернеться національна збірна Узбекистану, яка здобула видатну перемогу та вперше в історії країни виборола путівку на чемпіонат світу. У столиці тисячі наших співвітчизників готуються урочисто зустріти героїв. На церемонії, організованій на честь національної збірної, їм буде вручено подарунки президента – автомобілі BYD», – написав Асадов у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, Південна Корея, Узбекистан та Йорданія стали новими учасниками фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Для Йорданії та Узбекистану це буде перший в історії виступ на мундіалі. Південна Корея, натомість, продовжує свою неймовірну серію – це одинадцята поспіль кваліфікація на світову першість.

Перелік учасників чемпіонату світу з футболу

Північна Америка:

  • Канада
  • Мексика
  • США

Азія:

  • Японія
  • Іран
  • Узбекистан
  • Південна Корея
  • Йорданія

Південна Америка:

  • Аргентина

Океанія:

  • Нова Зеландія

Як повідомлялося, Іспанія вийшла у фінал Ліги націй після драматичної перемоги над Францією

Збірна Іспанії здобула видовищну перемогу над Францією у півфіналі Ліги націй УЄФА 2024/25 з рахунком 5:4 та вийшла до вирішального матчу турніру.

Чинні чемпіони Європи та переможці попереднього розіграшу Ліги націй зберігають безпрограшну серію в офіційних матчах, яка триває з березня 2023 року.

Ліга націй. Півфінал

Іспанія – Франція – 5:4

Голи: Вільямс (22), Меріно (25), Ямаль (54 пен., 67), Педрі (55) – Мбаппе (59), Шеркі (79), Вівіан (84, а/г), Коло Муані (90+4)

У фіналі Іспанія зустрінеться з Португалією. Поєдинок відбудеться в неділю, 8 червня, у Мюнхені.

Нагадаємо, збірна Португалії стала першим учасником фіналу Ліги націй УЄФА 2025 року, здолавши у півфіналі господарів фінального етапу – команду Німеччини – з рахунком 2:1.

На шляху до 1/2 фіналу німці здолали Італію у двоматчевому чвертьфіналі, після чого отримали право приймати фінал чотирьох на власному полі. Португалія у плей-оф здолала Данію.

На 48 хвилині рахунок гри відкрив Флоріан Вірц після навісу Йозуа Кімміха – 1:0. На 63 хвилині Франсішку Консейсау ударом з-за меж штрафного зрівнює рахунок – 1:1. Вже на 68 хвилині Кріштіану Роналду забив вирішальний гол.

У заключні хвилини зустрічі Німеччина кинулася відіграватися, але португальців виручав голкіпер, а на 89-й хвилині та в компенсований час блискуче зіграв тер Штеген, рятуючи після ударів Жоти.

Ліга націй-2025. Півфінал

Німеччина – Португалія – 1:2

Голи: Вірц (48) – Консейсау (63), Роналду (68)

У фіналі Португалія зустрінеться з переможцем протистояння Франція – Іспанія, яке відбудеться у четвер, 5 червня.

Для Португалії це вже другий фінал Ліги націй. Перший титул команда здобула у 2019 році, перемігши Нідерланди.

Нагадаємо, центральний півзахисник «Мілана» та збірної Нідерландів Тейані Рейндерс найближчим часом стане гравцем «Манчестер Сіті».

Романо у своєму акаунті в X повідомив, що клуби домовилися про трансфер хавбека за €70 млн.

Він також наголосив, що усну угоду між усіма сторонами вже досягнуто, а деталі контракту із самим Рейндерсом були узгоджені ще кілька днів тому.

У минулому сезону Тейані Рейндерс взяв участь у 54 матчах у складі «Мілана». На рахунку гравця 15 забитих м'ячів та п'ять результативних передач.

Теги: Узбекистан НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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