Президент Узбекистану подарує футболістам збірної авто за вихід на чемпіонат світу
Узбекистан вперше в своїй історії вийшов на чемпіонат світу з футбол
Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв подарує футболістам збірної автомобілі китайського бренду BYD. Як інформує «Главком», про це повідомив речник Мірзієєва Шерзод Асадов.
Напередодні збірна Узбекистану зіграла внічию з ОАЕ та вперше в своїй історії вийшла на чемпіонат світу з футболу.
«Зовсім скоро з ОАЕ до Ташкента повернеться національна збірна Узбекистану, яка здобула видатну перемогу та вперше в історії країни виборола путівку на чемпіонат світу. У столиці тисячі наших співвітчизників готуються урочисто зустріти героїв. На церемонії, організованій на честь національної збірної, їм буде вручено подарунки президента – автомобілі BYD», – написав Асадов у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, Південна Корея, Узбекистан та Йорданія стали новими учасниками фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Для Йорданії та Узбекистану це буде перший в історії виступ на мундіалі. Південна Корея, натомість, продовжує свою неймовірну серію – це одинадцята поспіль кваліфікація на світову першість.
Перелік учасників чемпіонату світу з футболу
Північна Америка:
- Канада
- Мексика
- США
Азія:
- Японія
- Іран
- Узбекистан
- Південна Корея
- Йорданія
Південна Америка:
- Аргентина
Океанія:
- Нова Зеландія
Як повідомлялося, Іспанія вийшла у фінал Ліги націй після драматичної перемоги над Францією.
Збірна Іспанії здобула видовищну перемогу над Францією у півфіналі Ліги націй УЄФА 2024/25 з рахунком 5:4 та вийшла до вирішального матчу турніру.
Чинні чемпіони Європи та переможці попереднього розіграшу Ліги націй зберігають безпрограшну серію в офіційних матчах, яка триває з березня 2023 року.
Ліга націй. Півфінал
Іспанія – Франція – 5:4
Голи: Вільямс (22), Меріно (25), Ямаль (54 пен., 67), Педрі (55) – Мбаппе (59), Шеркі (79), Вівіан (84, а/г), Коло Муані (90+4)
У фіналі Іспанія зустрінеться з Португалією. Поєдинок відбудеться в неділю, 8 червня, у Мюнхені.
Нагадаємо, збірна Португалії стала першим учасником фіналу Ліги націй УЄФА 2025 року, здолавши у півфіналі господарів фінального етапу – команду Німеччини – з рахунком 2:1.
На шляху до 1/2 фіналу німці здолали Італію у двоматчевому чвертьфіналі, після чого отримали право приймати фінал чотирьох на власному полі. Португалія у плей-оф здолала Данію.
На 48 хвилині рахунок гри відкрив Флоріан Вірц після навісу Йозуа Кімміха – 1:0. На 63 хвилині Франсішку Консейсау ударом з-за меж штрафного зрівнює рахунок – 1:1. Вже на 68 хвилині Кріштіану Роналду забив вирішальний гол.
У заключні хвилини зустрічі Німеччина кинулася відіграватися, але португальців виручав голкіпер, а на 89-й хвилині та в компенсований час блискуче зіграв тер Штеген, рятуючи після ударів Жоти.
Ліга націй-2025. Півфінал
Німеччина – Португалія – 1:2
Голи: Вірц (48) – Консейсау (63), Роналду (68)
У фіналі Португалія зустрінеться з переможцем протистояння Франція – Іспанія, яке відбудеться у четвер, 5 червня.
Для Португалії це вже другий фінал Ліги націй. Перший титул команда здобула у 2019 році, перемігши Нідерланди.
Нагадаємо, центральний півзахисник «Мілана» та збірної Нідерландів Тейані Рейндерс найближчим часом стане гравцем «Манчестер Сіті».
Романо у своєму акаунті в X повідомив, що клуби домовилися про трансфер хавбека за €70 млн.
Він також наголосив, що усну угоду між усіма сторонами вже досягнуто, а деталі контракту із самим Рейндерсом були узгоджені ще кілька днів тому.
У минулому сезону Тейані Рейндерс взяв участь у 54 матчах у складі «Мілана». На рахунку гравця 15 забитих м'ячів та п'ять результативних передач.
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