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    Моторошна травма з чемпіонату Кореї: футболіст невдало впав і зламав шию (відео)

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    Моторошна травма з чемпіонату Кореї: футболіст невдало впав і зламав шию (відео)
    Фото з сайту navva.org

    Гравця відразу відправили до лікарні

    Південнокорейський футболіст Сюнг-Мо Лі з команди «Гвангю» отримав страшну травму у матчі плей-офф за право зіграти в елітному дивізіоні проти «Теджон Сітізен».

    Про це повідомляє Eurosport.

    На початку гри 20-річний футболіст перелетів через суперника та невдало приземлився на шию.

    Гравець практично відразу ж втратив свідомість.

    Повідомляється, що він зламав шию.

    До футболіста тут же підбігли суддя та лікарі клубу. Захисника помістили на ноші та перенесли у машину.

    «Теджон Сітізен» перемогли «Гвангю» з рахунком 1:0. На рахунку Сюнг-Мо Лі 10 матчів у сезоні-2018 і забитий гол, передає vesti.kz.

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