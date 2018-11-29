Моторошна травма з чемпіонату Кореї: футболіст невдало впав і зламав шию (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з сайту navva.org

Гравця відразу відправили до лікарні

Південнокорейський футболіст Сюнг-Мо Лі з команди «Гвангю» отримав страшну травму у матчі плей-офф за право зіграти в елітному дивізіоні проти «Теджон Сітізен».

Про це повідомляє Eurosport.

На початку гри 20-річний футболіст перелетів через суперника та невдало приземлився на шию.

Гравець практично відразу ж втратив свідомість.

Повідомляється, що він зламав шию.

До футболіста тут же підбігли суддя та лікарі клубу. Захисника помістили на ноші та перенесли у машину.

«Теджон Сітізен» перемогли «Гвангю» з рахунком 1:0. На рахунку Сюнг-Мо Лі 10 матчів у сезоні-2018 і забитий гол, передає vesti.kz.