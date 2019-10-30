Одноногий турецький футболіст вразив своїм феноменальним дриблінгом (відео)



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За кар'єру Теллі чотири рази ставав третім на чемпіонаті світу та двічі вигравав чемпіонат Європи

Одноногий турецький футболіст на ім'я Бариш Теллі вразив уболівальників своїм дриблінгом.

Ногу Теллі втратив в чотири роки в результаті дорожньої пригоди, коли він біг за м'ячем. Незважаючи на це, він не відмовився від своєї мрії і продовжив грати в футбол.

Зараз Бариш виступає за команду гравців з обмеженими можливостями з Ізміра. За кар'єру Теллі зі своєю національною збірною чотири рази ставав третім на чемпіонаті світу, двічі вигравав чемпіонат Європи.

На клубному рівні він ставав володарем Кубка чемпіонів. На особистому рівні він визнавався кращим футболістом світу серед гравців з обмеженими можливостями. В даний час Теллі також тренує дітей.