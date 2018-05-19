Огляд найкращих розіграшів у півфіналі Світоліна - Контавейт у Римі (відео)
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Еліна Світоліна
Підбірка головних моментів у поєдинку Еліни Світоліної і Анетт Контавейт в ІталіїУ суботу, 19-го травня, у поєдинку півфіналу турніру WTA Premier 5 в італійському Римі Еліна Світоліна зіграла з Анетт Контавейт.
Для українки зустріч розпочалася вдало – вона виграла перший сет.
А звершила все Світоліна у другому, коли взяла подачу суперниці та виграла матч 6:4, 6:3.
Пропонуємо вашій увазі підбірку головних моментів у поєдинку:
У фіналі WTA Rome Еліна зіграє з переможницею пари Халеп - Шарапова.