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    Огляд найкращих розіграшів у півфіналі Світоліна - Контавейт у Римі (відео)

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    Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна

    Підбірка головних моментів у поєдинку Еліни Світоліної і Анетт Контавейт в Італії

    У суботу, 19-го травня, у поєдинку півфіналу турніру WTA Premier 5 в італійському Римі Еліна Світоліна зіграла з Анетт Контавейт.

    Для українки зустріч розпочалася вдало – вона виграла перший сет.

    А звершила все Світоліна у другому, коли взяла подачу суперниці та виграла матч 6:4, 6:3.

    Пропонуємо вашій увазі підбірку головних моментів у поєдинку:

    У фіналі WTA Rome Еліна зіграє з переможницею пари Халеп - Шарапова.

    теніс Еліна Світоліна
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