Олександр Усик підтвердив що битиметься з Тейлором Спонгом (відео)



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Усик відкрив ім'я майбутнього опонента під час матчу Василя Ломаченка SecondsOut

Представник Нідерландів стане першим суперником в дебютному бою серед супертяжів

Першим суперником Олександра Усика (16-0, 12 КО) в суперважкому дивізіоні, став непереможний голландський боксер Тайлор Спонг (13-0, 12 КО) на прізвисько «Король Рингу».

Це підтвердив сам Олександр Усик під час вчорашнього інтерв’ю, яке дав у кулуарах поєдинку між Василем Ломаченком та Люком Кепбелом.

«Мій наступний бій? 12 жовтня. Мій суперник - Тайрон Спунг. Спанг. Я не знаю. Тайрон Спонг. Чи бачив я його бої? Досить», - сказав Усик в інтерв'ю SecondsOut



Зазначимо, що цієї ночі 33-річний чемпіон Латинської Америки за версією WBC Latino і WBO Latino нокаутував представника Еквадору Джейсона Мінді (14-1-1, 8 КО), і таким чином здобув право битися з Усиком.

Раніше серед ймовірних суперників українця у дебютному поєдинку в супер важкій вазі називали камерунця Карлоса Такара.