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    Олександр Усик підтвердив що битиметься з Тейлором Спонгом (відео)

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    Усик відкрив ім'я майбутнього опонента під час матчу Василя Ломаченка - Олександр Усик підтвердив що битиметься з Тейлором Спонгом (відео)
    Усик відкрив ім'я майбутнього опонента під час матчу Василя Ломаченка
    SecondsOut

    Представник Нідерландів стане першим суперником в дебютному бою серед супертяжів

    Першим суперником Олександра Усика (16-0, 12 КО) в суперважкому дивізіоні, став непереможний голландський боксер Тайлор Спонг (13-0, 12 КО) на прізвисько «Король Рингу».

    Це підтвердив сам Олександр Усик під час вчорашнього інтерв’ю, яке дав у кулуарах поєдинку між Василем Ломаченком та Люком Кепбелом.

    «Мій наступний бій? 12 жовтня. Мій суперник - Тайрон Спунг. Спанг. Я не знаю. Тайрон Спонг. Чи бачив я його бої? Досить», - сказав Усик в інтерв'ю SecondsOut

    Зазначимо, що цієї ночі  33-річний чемпіон Латинської Америки за версією WBC Latino і WBO Latino нокаутував представника Еквадору Джейсона Мінді (14-1-1, 8 КО), і таким чином здобув право битися з Усиком.

    Раніше серед ймовірних суперників українця у дебютному поєдинку в супер важкій вазі називали камерунця Карлоса Такара. 

     Читайте також: Українські боксерки посіли друге місце на чемпіонаті Європи серед жінок (відео)

     

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    бокс Олександр Усик WBC WBO
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