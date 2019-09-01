Олександр Усик підтвердив що битиметься з Тейлором Спонгом (відео)
Представник Нідерландів стане першим суперником в дебютному бою серед супертяжів
Першим суперником Олександра Усика (16-0, 12 КО) в суперважкому дивізіоні, став непереможний голландський боксер Тайлор Спонг (13-0, 12 КО) на прізвисько «Король Рингу».
Це підтвердив сам Олександр Усик під час вчорашнього інтерв’ю, яке дав у кулуарах поєдинку між Василем Ломаченком та Люком Кепбелом.
«Мій наступний бій? 12 жовтня. Мій суперник - Тайрон Спунг. Спанг. Я не знаю. Тайрон Спонг. Чи бачив я його бої? Досить», - сказав Усик в інтерв'ю SecondsOut
Зазначимо, що цієї ночі 33-річний чемпіон Латинської Америки за версією WBC Latino і WBO Latino нокаутував представника Еквадору Джейсона Мінді (14-1-1, 8 КО), і таким чином здобув право битися з Усиком.
Раніше серед ймовірних суперників українця у дебютному поєдинку в супер важкій вазі називали камерунця Карлоса Такара.