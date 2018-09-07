Півзахисник Олександр Зінченко потрапив у проморолик футбольного симулятора FIFA 19 (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Зінченко

Реліз футбольного симулятора запланований на 28 вересня цього року

Компанія EA Sports представила проморолик FIFA 19, в якому футболісти невдоволені власним рейтингом у популярному комп'ютерному симуляторі та сподіваються, що у цьогорічній версії гри він буде вищим, ніж у минулому році.

У ролику знялись Кріштіану Роналду, Пауло Дібала, Неймар, Ар'єн Роббен, Кевіна де Брюйне, Рахім Стерлінг та інші.

Цікаво, що на відео можна помітити і українця Олександра Зінченка, який також потрапив у проморолик FIFA 19.

Нагадаємо, реліз футбольного симулятора запланований на 28 вересня цього року.

Зазначимо, нещодавно повідомлялось, що київське «Динамо» вперше з'явиться у FIFA 19

Джерело: Футбол 24