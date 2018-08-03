Півзахисник «Шахтаря» Степаненко про матч з «Динамо»: Результат на табло (відео)

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Тарас Степаненко

Степаненко про суддівство після матчу «Динамо» - «Шахтар»

Півзахисник «Шахтаря» Тарас Степаненко прокоментував суддівство після матчу з «Динамо».

Зокрема, Степаненко згадав епізод, де на ньому фолив Тамаш Кадар. Також Тарас згадав порушення правил у карному «Динамо» проти Алана Патріка, на якому фолив Морозюк.

«Результат на табло, звичайно важко про це говорити. Ми контролювали гру, намагалися створювати моменти. По суддям є питання, як завжди. Але ми програли і знову залиши поле ні з чим», - зазначив він.

«Щодо суддівства, я не хочу зараз говорити нього, це на їх совісті. Тут важливо те, що ми знову не змогли забити», - додав Степаненко.

Півзахисник також виступив за впровадження системи відеоповторів.