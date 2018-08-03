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    Півзахисник «Шахтаря» Степаненко про матч з «Динамо»: Результат на табло (відео)

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    Тарас Степаненко - Півзахисник «Шахтаря» Степаненко про матч з «Динамо»: Результат на табло (відео)
    Тарас Степаненко

    Степаненко про суддівство після матчу «Динамо» - «Шахтар»

    Півзахисник «Шахтаря» Тарас Степаненко прокоментував суддівство після матчу з «Динамо».

    Зокрема, Степаненко згадав епізод, де на ньому фолив Тамаш Кадар. Також Тарас згадав порушення правил у карному «Динамо» проти Алана Патріка, на якому фолив Морозюк.

    «Результат на табло, звичайно важко про це говорити. Ми контролювали гру, намагалися створювати моменти. По суддям є питання, як завжди. Але ми програли і знову залиши поле ні з чим», - зазначив він.

    «Щодо суддівства, я не хочу зараз говорити нього, це на їх совісті. Тут важливо те, що ми знову не змогли забити», - додав Степаненко.

    Півзахисник також виступив за впровадження системи відеоповторів.

    Нагадаємо, у третьому турі Прем'єр-ліги України «Динамо» переграло« Шахтар» з рахунком 1:0.
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