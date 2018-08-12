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    Прем'єр-ліга України. «Зоря» перемогла «Карпати», «Олександрія» завдала поразки «Арсеналу» (відео)

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    Фото: ФК Олександрія - Прем'єр-ліга України. «Зоря» перемогла «Карпати», «Олександрія» завдала поразки «Арсеналу» (відео)
    Фото: ФК Олександрія

    Відбулися матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги

    У четвертому турі Прем'єр-ліги України «Зоря» Юрія Вернидуба в гостях виявилася сильнішою за «Карпати» Олега Бойчишина (1:0).

    Луганці забили єдиний гол у матчі на 77-й хвилині - Харатін відзначився після прострілу Хомченовського.

    В іншому матчі туру «Олександрія» мінімально перемогла київський «Арсенал» (1:0).

    Прем'єр-ліга України

    Матчі 4-го туру

    «Карпати - «Зоря» 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 - Харатін (77)

    «Карпати»: Кучинський, Мехремич, Федецький, Мірошниченко, Лебеденко, Карраскаль (Варгас, 59), Мякушко (Сікан, 85), Гуцуляк, Вербний, Швед, Ді Франко (Мендес, 78)

    «Зоря»: Махарадзе, Тимчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко, Ледньов (Кочергін, 63), Харатін, Караваєв, Хомченовський, Сілас (Прийма, 49), Рафаел Ратао (Луньов, 86).

    Попередження: Сваток (25), Михайличенко (75), Лебеденко (81), Мендес (90), Хомченовський (90)

    «Олександрія» - «Арсенал-Київ» 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 - Цуріков (58)

    «Олександрія»: Паньків, Бондаренко, Шендрик, Пашаєв, Цуріков, Полярус (Протасов, 56), Довгий, Грицук (Ковалець, 65), Запорожан, Задерака, Сітало (Пономар, 81).

    «Арсенал-Київ»: Сітало, Піріс, Дубінчак, Єлич, Ніколич (Карась, 46), Евтоскі, Нгеїтала, Оріховський (Доронін, 79), Бушман (Семенюк, 65), Єблі, Алексєєв.

    Попередження: Запорожан (26), Шендрик (34), Єблі (48), Оріховський (66), Пономар (84), Піріс (88), Довгий (89)

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