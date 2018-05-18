Шевченко, Ребров та інші зірки українського футболу зіграють благодійний матч у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Участь у матчі також візьмуть Владислав Ващук, Андрій Воронін, Володимир Єзерський та В'ячеслав Шевчук

Володар «Золотого м'яча» 2004 року, шестиразовий кращий футболіст України, двічі кращий бомбардир Ліги чемпіонів і чемпіонату Італії і головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко у неділю, 20 травня, о 16:00 в Києві він візьме участь в благодійному матчі «Легенди футболу».

На полі змагатимуться дві команди, до складу яких увійдуть відомі футболісти, ведучі телеканалу «Інтер» і звичайні вболівальники. Участь у матчі візьмуть, зокрема, Владислав Ващук, Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Андрій Воронін, Володимир Єзерський, Даріо Срна, Сергій Нагорняк, В'ячеслав Шевчук і Віталій Рева. Стати учасником матчу може кожен бажаючий, якщо викупить один з лотів на сайті deti.inter.ua. Всі зібрані кошти підуть на придбання медобладнання для дитячого відділення Центру мікрохірургії ока.

«У такому складі ми ще не грали, - каже Владислав Ващук. – Це унікальний випадок».

Тренерами команд в благодійному матчі будуть два легендарних наставники – Анатолій Дем'яненко і Володимир Безсонов. Вони займуться підготовкою гравців і визначать позицію кожного на полі.

«Ніяких піддавків не буде. Все серйозно, – каже Анатолій Дем'яненко. – Ми сформуємо змішані за складом команди, в які увійдуть зірки футболу, телеведучі та прості вболівальники, які викупили лот. Щоб у кожної команди були рівні шанси на перемогу. Будь-який учасник аукціону «Інтер – дітям» може зіграти в одній команді з Шевченком чи Ребровим. Буде цікаво. У кожного є шанс забити гол».

Разом з «Легендами футболу» на поле вийдуть відомі телеведучі. За регламентом благодійного матчу гра буде складатися з двох таймів по 20 хвилин кожен.

«У будь-якому випадку ми все переможемо, коли цей матч допоможе зібрати кошти на придбання медичного обладнання для дитячого відділення Центру мікрохірургії ока», – каже телеведучий та майбутній учасник гри Андрій Данилевич

Варто зазначити, що шанс потрапити на унікальний матч за участю зірок футболу і ТБ є у кожного вболівальника. Зараз на сайті deti.inter.ua є п'ять різних лотів вартістю від 150 грн до 10 тисяч.