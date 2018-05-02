Скандальний Віталій Кварцяний став телеведучим (відео)
- Сьогодні, 08:38
-
Розсилка
Віталій Кварцяний
Очільник футбольної федерації Волині спробував себе у новій ролі
Колишній тренер «Волині» Віталій Кварцяний з’явився у новому амплуа.
Фахівець спробував себе у ролі телеведучого у програмі «Тайм з Кварцяним» на ТРК «Аверс».
Ця програма є спільним проектом телеканалу та футбольної федерації Волині.
«У нас справді з’явилася можливість розпочати нову футбольну передачу, рубрику про волинський футбол», - сказав сам Кварцяний.
За його словами, така програма потрібна для того, щоб розвивати футбол на Волині.
До Вашої уваги перший випуск програми:
Нагадаємо, Кварцяний був переобраний главою федерації футболу Волині.