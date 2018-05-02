Скандальний Віталій Кварцяний став телеведучим (відео)

Очільник футбольної федерації Волині спробував себе у новій ролі

Колишній тренер «Волині» Віталій Кварцяний з’явився у новому амплуа. Фахівець спробував себе у ролі телеведучого у програмі «Тайм з Кварцяним» на ТРК «Аверс». Ця програма є спільним проектом телеканалу та футбольної федерації Волині. «У нас справді з’явилася можливість розпочати нову