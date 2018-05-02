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    Скандальний Віталій Кварцяний став телеведучим (відео)

    Очільник футбольної федерації Волині спробував себе у новій ролі
    Колишній тренер «Волині» Віталій Кварцяний з’явився у новому амплуа. Фахівець спробував себе у ролі телеведучого у програмі «Тайм з Кварцяним» на ТРК «Аверс». Ця програма є спільним проектом телеканалу та футбольної федерації Волині. «У нас справді з’явилася можливість розпочати нову
    • Сьогодні, 08:38
    • Розсилка
    Віталій Кварцяний
    Віталій Кварцяний

    Очільник футбольної федерації Волині спробував себе у новій ролі

    Колишній тренер «Волині» Віталій Кварцяний з’явився у новому амплуа.

    Фахівець спробував себе у ролі телеведучого у програмі «Тайм з Кварцяним» на ТРК «Аверс».

    Ця програма є спільним проектом телеканалу та футбольної федерації Волині.

    «У нас справді з’явилася можливість розпочати нову футбольну передачу, рубрику про волинський футбол», - сказав сам Кварцяний.

    За його словами, така програма потрібна для того, щоб розвивати футбол на Волині.

    До Вашої уваги перший випуск програми:

    Нагадаємо, Кварцяний був переобраний главою федерації футболу Волині.

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